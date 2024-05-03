Добавьте эту копеечную специю в воду – и пол будет сиять чистотой несколько дней

Эффект превзойдет все надежды: дома будет царить порядок и будет пахнуть, как в самой дорогой гостинице мира.

Наверное, каждая хозяйка хочет тратить меньше времени на уборку, а чтобы эффект от нее оставался как можно дольше. И такой способ изобретен. Есть одна пряность, которая поможет отполировать пол и оставит приятный аромат в доме на несколько дней. Рассказываем, что добавить в воду, чтобы пол оставался чистым в течение длительного времени, а в доме пахло, как в роскошном отеле.

Какая специя поможет убрать в доме: чем отполировать пол до блеска.

Это корица. Да, на первый взгляд может показаться странным, но это копеечное средство поможет справиться с грязью на отлично, а заодно и освежит воздух в вашем доме на длительный промежуток времени. К тому же корица обладает антибактериальными свойствами, поэтому за идеальную чистоту в доме можно будет не беспокоиться.

Чтобы приготовить раствор для мытья полов, добавьте чайную ложку корицы на ведро теплой воды. В смесь также можно насыпать немного моющего средства для полов. После уборки таким раствором вы сразу заметите результат, пол будет сиять чистотой, а в доме будет царить приятный сладкий аромат. Такое средство для мытья также справится с нашествием муравьев, если есть такая проблема. Корица их отпугивает своим терпким запахом.

Еще специю можно использовать как освежитель воздуха. Для этого нужно в бутылку с распылителем насыпать стакан теплой воды и две столовые ложки корицы. Лучше всего воспользоваться свежемолотой специей, тогда аромат будет насыщенным и долго будет держаться. Чтобы выразить запах ароматизатора, добавьте несколько капель апельсинового или лимонного эфирного масла, такие ароматы лучше всего сочетаются с корицей. И в вашем доме будет пахнуть, как в самой дорогой гостинице мира в течение нескольких дней.

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