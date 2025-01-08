Что положить в ящик к картофелю, чтобы на нем не появлялись ростки: всего 2-3 листочка двух растений

Чтобы сохранить урожай картофеля до самой весны нужно создать правильные условия. Воспользуйтесь простым советом, который вам в этом поможет.

Если вы храните достаточно большое количество картофеля у себя дома, важно помнить, что неправильное хранение приводит к его прорастанию. Чтобы этого избежать, следует добиваться нескольких важных советов. Так, по словам экспертов, температура воздуха должна быть не выше +4-7 градусов. А еще очень важна вентиляция помещения, потому что воздух здесь должен быть влажным и свежим. А вот света не должно быть вообще.

Вы также можете использовать различные средства, которые помогут продлить сроки хранения картофеля без появления ростков. Да, существуют определенные растения, которые от природы отличаются антисептическими свойствами и борются с вредителями и болезнями.

Использование таких растений помогает устранить опасные микроорганизмы, предотвращая появление плесени. Что же это за суперсредства, которые хранят картофель свежим надолго? Специалисты советуют в каждый ящик или емкость, где хранится картофель, положить 2-3 листика мяты и лаврового листа.

Лавровый лист отличается высокими антисептическими свойствами, поэтому картофель будет находиться под надежной защитой от микробов и бактерий. Это растение выделяет особые соединения, благодаря которым овощ не будет гнить преждевременно. Мята тоже помогает бороться с микроорганизмами, устраняет неприятные запахи, заменяя их своим нежным ароматом.

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