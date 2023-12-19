Добавьте к кофе этот секретный ингредиент – и вкус напитка станет изысканным, как в кафе

Кофе по этому рецепту получается особенно ароматным, от такого напитка вы точно будете в восторге.
Без кофе не проходит ни одно утро. Чтобы день начинался удачно, для этого нужен особенно изысканный ароматный напиток. Рассказываем, как с помощью маленькой хитрости превратить традиционный утренний кофе в роскошный напиток, как из дорогого кафе.
Как приготовить кофе по особому рецепту
Для ароматного напитка по особому рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты:
- вода;
- кофе;
- какао-порошок;
- ванильный сахар.
Способ приготовления кофе с какао и ванильным сахаром.
- На дно турки нужно насыпать чайную ложку какао, затем необходимо смолоть кофейные зерна. Если у вас уже есть молотый кофе, так будет гораздо быстрее.
- Добавляем в джезву кофе на столько порций, сколько вам нужно, тщательно все перемешиваем. Затем смесь какао и кофе засыпаем водой.
- Смесь нужно хорошо перемешать с водой и поставить турку на огонь. Кофе доводим до кипения, давая ему подняться, чтобы он заварился. Но кипятить не стоит.
- Как только кофе поднимется, снимайте турку с огня и дайте напитку настояться 4 минуты. После этого кофе можно разливать по чашкам и смаковать.
- Если хотите усилить вкус напитка, можно добавить щепотку ванильного сахара.
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