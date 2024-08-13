Добавьте к шампуню 6 капель этого средства – и волосы будут чистыми в течение пяти дней

Как сохранить чистоту своих локонов надолго: секрет от парикмахеров, о котором мало кто знает.

Мастера парикмахерского искусства предлагают пользоваться пилингом для кожи головы, который творит настоящие чудеса. Это средство приобрело бешеную популярность благодаря тому, что закрывает сразу несколько потребностей. Оно ведь не только очищает кожу головы, но и стимулирует рост локонов, делает их более сильными и сияющими. Рассказываем, зачем нужен пилинг для кожи головы, какие виды средства и как правильно им пользоваться.

Какие потребности закрывает пилинг для кожи головы

Средство помогает оставаться локонам чистыми и объемными до пяти дней.

Пилинг очищает кожу головы от грязи, жира, отмерших клеток и остатков других средств по уходу за волосами.

Помогает избавиться от перхоти, если есть такая проблема.

Делает слабые волосы крепкими, густыми и объемными.

Какие преимущества пилинга для кожи головы

Совершенное очищение кожи. Средство эффективно очищает кожу головы, раскрывая поры, чтобы они могли полностью поглощать все полезные вещества от шампуней, масок, бальзамов и кондиционеров.

В разы ускоряет рост волос. Пилинг способен улучшать кровообращение и очищать фолликулы, что создает благоприятные условия для роста новых волос.

Предупреждает появление перхоти и сухости кожи головы. За счет правильной и глубокой очистки кожа головы получает все необходимые вещества для питания и увлажнения, поэтому действие пилинга нивелирует появление зуда и перхоти.

Усиливает эффективность других средств по уходу за локонами. Правильно очищенная кожа головы полностью впитывает все питательные вещества из шампуней, тоников, бальзамов и т.д.

Укрепляет волосы и делает их более объемными.

Какие бывают пилинги для кожи головы

Механический пилинг включает в себя скрабующие частицы, глубоко очищающие кожу и открывающие поры.

Химический пилинг включает в себя салициловую или гликолевую кислоты, которые растворяют отмершие клетки.

Энзимный пилинг очищает кожу головы с помощью ферментов, делающих ее более гладкой.

Как правильно выбрать пилинг для кожи головы

Выбор такого средства будет зависеть от ваших волос. Лучше проконсультироваться со своим мастером или трихологом, специалисты помогут подобрать самый эффективный тип пилинга, который будет отвечать вашим запросам.

Пилинг очень прост в использовании, его нужно в небольшом количестве нанести на кожу головы, помассировать и оставить на несколько минут. Затем необходимо хорошо вымыть голову шампунем. Еще можно добавлять средство к шампуню и массирующими движениями хорошо вымыть кожу головы.

Следует помнить, что пилингом для кожи головы нельзя пользоваться слишком часто, чтобы не пересушивать ее. Потому что может появиться зуд и перхоть. Если после процедуры вы будете испытывать дискомфорт, следует прекратить пользование пилингом и обратиться к врачу.

Читайте также:

Маникюр на август 2024: какой цвет лака принесет финансовый успех

Трендовые градуированные стрижки для женщин за 40

Модные стрижки 2024 года: пять причесок, которые, по мнению экспертов, будут в тренде осенью (фото)