Как сделать картофельное пюре вкуснее, чем в ресторане / © unsplash.com

Реклама

Часто бывает так: картофель прекрасно разваривается, но готовое пюре имеет обычный вкус, далекий от изысканного эффекта, который мы получаем в ресторанах высокой кухни. На самом деле дело не в дорогих продуктах или в сложных технологиях. Секрет заключается в маленькой кулинарной хитрости — правильно подобранном масле.

Что же нужно сделать, чтобы картофельное пюре заиграло новыми оттенками? Когда картофель уже сварен до мягкости и снят с плиты, следует добавить в кастрюлю всего несколько капель ароматного масла. Лучше всего подходит оливковое первого отжима — оно придает блюду легкую ореховую нотку и делает вкус глубже и богаче. Для более нежного акцента можно использовать сливочное масло или масло с травами. Главное — не переборщить: чрезмерное количество сделает пюре тяжелым и слишком жирным.

Важно помнить: масло добавляют именно после варки, ведь тогда сохраняется его естественный аромат, а блюдо приобретает гармонический баланс вкуса. Затем картофель следует тщательно размять пестиком или вилкой до однородной массы. Чтобы придать пюре ресторанной легкости, можно добавить немного горячего молока или сливок — и блюдо станет особенно нежным и воздушным.

Реклама

Попробуйте этот кулинарный трюк у себя дома — и даже самые взыскательные гости непременно поинтересуются вашим секретом. Ведь именно мелочи создают настоящую гастрономическую магию, а несколько капель масла способны сделать из простого блюда кулинарный шедевр.