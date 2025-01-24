Добавьте один популярный продукт в картофельное пюре: такого феерического блюда вы еще не пробовали

Но если вы хотите, чтобы ваши блюда с картофелем были еще более вкусными, стоит попробовать эту гениальную идею в следующий раз, когда вы будете готовить картофельное пюре. Как объясняет кулинарная писательница и разработчик рецептов Эмма Лаперрук на сайте Food52, добавление соли и уксуса в картофельное пюре – это простой способ сделать его более насыщенным и изысканным без использования дорогих или труднодоступных ингредиентов. Вам не нужно трюфельное масло или свежевытертый пармезан — все, что вам нужно, это немного хорошей старой соли и уксуса!

Хотя добавление уксуса в картофельное пюре может показаться странным на первый взгляд, это не так уж нереально, если вы пробовали картофельные чипсы с солью и уксусом – невероятно вкусные и вызывающие настоящую вкусовую зависимость. Простой рецепт от Лаперрук просто переносит эти вкусы в кремовое блюдо, которое мы ставим на стол вместо хрустящих чипсов.

Почему классические картофельные чипсы с солью и уксусом так любят фанаты? Добавление слабокислого уксуса к такому крахмалистому овощу, как картофель, не только усиливает вкусовой профиль, но и помогает смягчить клубни. Подойдет простой, крепкий уксус, например, белый уксус или рисовый уксус, но следует избегать уксуса с сильным ароматом, как бальзамического, поскольку он может дать картофелю странное послевкусие.

Как пишет Лаперрук, большинство поваров солят картофель только один раз — когда его разминают или уже после того, как картофель выкладывают в сервировочную миску. Она призывает поваров щедро солить воду во время варки картофеля, затем добавлять еще соли во время разминания, а позже посыпать сверху морскую соль в хлопьях, когда блюдо готово.

Читайте также: