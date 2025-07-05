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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
225
Время на прочтение
2 мин

Добавьте один продукт к молоку и оставьте на ночь: утром получите вкусный и питательный йогурт

Вы когда-нибудь задумывались, что именно делает обычное молоко мягким и вкусным йогуртом прямо во время вашего сна? Откроем вам удивительный секрет, как за одну ночь происходит это настоящее превращение.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что нужно добавить к молоку, чтобы получился йогурт

Что нужно добавить к молоку, чтобы получился йогурт / © unsplash.com

Чтобы приготовить, вам понадобятся всего два простых ингредиента — свежее молоко и особые дрожжи, которые можно легко приобрести в любом магазине.

Сначала молоко доводят до комнатной температуры и переливают в удобную кастрюлю. Затем медленно нагревают его на среднем огне, доводя до кипения.

После того как молоко закипело, его еще немного проваривают, чтобы получить нужную густоту. Затем огонь выключают, а горячее молоко осторожно разливают в чистые банки.

Крайне важно дождаться, пока молоко в банках остынет до комфортной теплой температуры — тогда начнется процесс брожения.

Для запуска дрожжей из каждой банки берут немного теплого молока в отдельный сосуд, куда аккуратно добавляют дрожжи.

Их хорошо размешивают, пока дрожжи полностью не растворятся, а затем получившуюся смесь равномерно распределяют обратно во все банки с молоком.

Банки не плотно закрывают — только накрывают бумажными полотенцами, чтобы воздух мог свободно проникать. Крышки можно уложить сверху, не закручивая.

Чтобы создать комфортную теплую среду для ферментации, банки заворачивают в теплый плед или несколько полотенец и оставляют при комнатной температуре на ночь.

За это время произойдет чудо — молоко превратится в нежный йогурт, который утром будет готов к употреблению. После пробуждения его следует сразу поставить в холодильник для охлаждения и хранения.

Домашний йогурт — прекрасное дополнение к утреннему завтраку, в частности к овсянке или мюсли. Его нежный вкус идеально сочетается с медом, джемом или свежими ягодами.

После приготовления можно добавлять любые излюбленные топпинги, что делает этот простой рецепт бесконечным полем для кулинарных экспериментов на завтрак.

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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