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Добавьте один продукт к молоку и оставьте на ночь: утром получите вкусный и питательный йогурт
Вы когда-нибудь задумывались, что именно делает обычное молоко мягким и вкусным йогуртом прямо во время вашего сна? Откроем вам удивительный секрет, как за одну ночь происходит это настоящее превращение.
Чтобы приготовить, вам понадобятся всего два простых ингредиента — свежее молоко и особые дрожжи, которые можно легко приобрести в любом магазине.
Сначала молоко доводят до комнатной температуры и переливают в удобную кастрюлю. Затем медленно нагревают его на среднем огне, доводя до кипения.
После того как молоко закипело, его еще немного проваривают, чтобы получить нужную густоту. Затем огонь выключают, а горячее молоко осторожно разливают в чистые банки.
Крайне важно дождаться, пока молоко в банках остынет до комфортной теплой температуры — тогда начнется процесс брожения.
Для запуска дрожжей из каждой банки берут немного теплого молока в отдельный сосуд, куда аккуратно добавляют дрожжи.
Их хорошо размешивают, пока дрожжи полностью не растворятся, а затем получившуюся смесь равномерно распределяют обратно во все банки с молоком.
Банки не плотно закрывают — только накрывают бумажными полотенцами, чтобы воздух мог свободно проникать. Крышки можно уложить сверху, не закручивая.
Чтобы создать комфортную теплую среду для ферментации, банки заворачивают в теплый плед или несколько полотенец и оставляют при комнатной температуре на ночь.
За это время произойдет чудо — молоко превратится в нежный йогурт, который утром будет готов к употреблению. После пробуждения его следует сразу поставить в холодильник для охлаждения и хранения.
Домашний йогурт — прекрасное дополнение к утреннему завтраку, в частности к овсянке или мюсли. Его нежный вкус идеально сочетается с медом, джемом или свежими ягодами.
После приготовления можно добавлять любые излюбленные топпинги, что делает этот простой рецепт бесконечным полем для кулинарных экспериментов на завтрак.