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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
146
Время на прочтение
2 мин

Добавьте одну таблетку в шампунь — и волосы будут чистыми до 5 дней даже в жару

Этот лайфхак поможет превратить обычный шампунь в глубокоочистительное средство. Летом это настоящее спасение для волос — меньше мытья, больше легкости и свежести.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем помыть голову, чтобы была чистой до 5 дней

Чем помыть голову, чтобы была чистой до 5 дней / © Freepik

В летнее время многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос. Жара, пот, пыль и активная работа сальных желез заставляют мыть голову каждый день. Но есть простой способ, который поможет сохранить волосы чистыми до 5 дней без ежедневного мытья. Надо просто добавить к обычному шампуню одну таблетку активированного угля.

Почему именно активированный уголь

Активированный уголь — это природный абсорбент, прекрасно впитывающий избыток кожного жира, пыль, остатки стайлинговых средств и токсины. Его часто добавляют в косметические средства для жирной кожи и волос.

Вот как это работает:

  • Уголь очищает кожу головы гораздо глубже, чем обычный шампунь.

  • Помогает устранить избыток себума — основную причину жирного блеска.

  • Выводит токсины, которые скапливаются в волосах.

  • Придает волосам объем и легкость, которые сохраняются в течение нескольких дней.

Как правильно использовать активированный уголь для мытья головы

  1. Возьмите свою привычную порцию шампуня.

  2. Измельчите одну таблетку активированного угля до порошкообразного состояния.

  3. Смешайте с шампунем в ладони.

  4. Нанесите на влажные волосы, хорошо помассируйте кожу головы.

  5. Оставьте на 2 минуты, затем тщательно смойте водой.

Используйте этот метод раз в неделю, чтобы не пересушить волосы. Для сухих и поврежденных волос лучше комбинировать средство с питательным бальзамом.

Какие преимущества такого мытья головы

  • Волосы остаются свежими, объемными и блестящими до 5 дней.

  • Шампунь с углем подходит как для женщин, так и мужчин.

  • Простой, дешевый и безопасный способ по уходу за волосами в домашних условиях.

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Дата публикации
Количество просмотров
146
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