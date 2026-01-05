ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
687
Время на прочтение
1 мин

Добавьте пол чайной ложки в фарш — и пельмени получатся сочными и в разы вкуснее

Такой простой кулинарный прием поможет сделать домашние пельмени более нежными и ароматными без дорогих ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно готовить пельмени

Как правильно готовить пельмени / © www.freepik.com/free-photo

Даже проверенный рецепт пельменей иногда не дает желаемого результата: начинка получается сухой или пресной. Однако профессиональные повара знают одну небольшую хитрость, способную кардинально изменить вкус блюда. Речь идет не о сложных специях или соусах, а о доступном ингредиенте, щепотка которого сделает пельмени сочными, ароматными и невероятно нежными.

В чем секрет сочных пельменей: маленькая хитрость, о которой никто не знает

Чтобы мясная начинка не теряла влагу во время варки, в фарш следует добавить щепотку сахара. Он не делает пельмени сладкими, но зато усиливает естественный вкус мяса и помогает удержать сок внутри. Сахар также балансирует вкус соли и специй, что делает блюдо непревзойденным.

Кроме этого, он способствует лучшей текстуре фарша: начинка становится более мягкой, нежной и однородной. Особенно хорошо этот прием работает с говядиной и смесью говяжьего и свиного фарша.

На 500 г мясного фарша достаточно половины чайной ложки сахара без горки. Его следует равномерно смешать с мясом вместе с солью, перцем и луком. После этого фарш желательно хорошо вымесить и дать постоять 15 минут, так вкус начинки станет гораздо глубже.

Дополнительные советы для идеального результата

  • Добавляйте немного холодной воды или бульона, чтобы фарш был более сочным.

  • Используйте измельченный лук, он усиливает аромат.

  • Не переваривайте пельмени: достаточно 3 минуты после всплытия.

Дата публикации
Количество просмотров
687
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie