Добавьте полторы ложки этого копеечного средства – и махровые полотенца станут мягкими и пушистыми

Что нужно делать, чтобы махровые полотенца были мягкими после стирки: как правильно стирать и что добавлять в порошок.
Наверное, каждому приятно вытираться мягким полотенцем после ванной или душа. Однако после первой же стирки махровые полотенца почему-то становятся жесткими и менее приятными на ощупь. Не торопитесь огорчаться, ведь это легко поправимо. Есть несколько подручных и специальных средств, которые помогут вернуть вашим полотенцам первозданную мягкость. А еще специалисты дают советы, как правильно стирать махровые изделия – полотенца, халаты и пижамы, чтобы они всегда были мягкими и пушистыми.
Что делать, чтобы полотенца были мягкими после стирки
Полотенца могут терять свою мягкость по нескольким причинам. Это может быть неправильная стирка, жесткая вода, некачественный стиральный порошок, неправильный уход и т.д. Однако есть несколько дешевых подручных средств, которые могут нивелировать эти причины одним махом и сохранить мягкость махровых изделий.
- Уксус следует засыпать в отсек стиральной машинки для кондиционера. Таким образом, можно смягчить жесткость воды и сохранить мягкость махровых волокон. Для ручной стирки нужно добавлять на 10 л воды 100 мл уксуса.
- Пищевая сода. Перед стиркой замочите махровые полотенца в содовом растворе. На литр воды нужно класть три ложки соды.
- Соль. Добавьте к стиральному порошку полторы ложки соли и постирайте махровые полотенца в стиральной машинке как обычно. После стирки включите снова режим полоскания, чтобы на полотенцах не осталось соли. Также можно перед стиркой замочить изделия в соляном растворе (столовая ложка соли на литр воды).
- Специальные средства. В настоящее время продается много качественных кондиционеров, ополаскивателей и таблеток, хорошо смягчающих махровые изделия и заодно выводящих все неприятные запахи.
Как правильно стирать махровые полотенца, чтобы они были мягкими и пушистыми
Самая частая причина жесткости махровых полотенец – это неправильная стирка. Если следовать простым советам, ваши махровые изделия всегда будут мягкими и пушистыми. Их следует стирать на деликатном режиме, поскольку они не слишком загрязняются, поэтому не нуждаются в интенсивной стирке.
- Перед стиркой махровых полотенец обязательно изучите инструкцию и рекомендации, указанные на ярлыке. Если такая бирка отсутствует, тогда стирайте махровые изделия при температуре 40-60 градусов на деликатном режиме. После окончания цикла стирки обязательно включайте дополнительное полоскание, это поможет сделать ваши полотенца мягкими.
- Нельзя кипятить махровые изделия, даже если они очень грязные. Волокна махровой ткани плохо переносят кипячение.
- Перед стиркой, чтобы придать мягкость полотенцам, их можно замачивать в теплой воде или в соляном растворе.
- Функцию отжима лучше устанавливать на минимальное количество оборотов – 500 или 600. Это поможет предотвратить деформацию изделий из махровой ткани.
- Влажные махровые полотенца нужно сразу стирать. Если их оставлять в барабане или в бельевой корзинке, то может появиться плесень, пятна которой крайне трудно выводятся.
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