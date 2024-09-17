Добавьте полторы ложки этого копеечного средства – и махровые полотенца станут мягкими и пушистыми

Что нужно делать, чтобы махровые полотенца были мягкими после стирки: как правильно стирать и что добавлять в порошок.

Наверное, каждому приятно вытираться мягким полотенцем после ванной или душа. Однако после первой же стирки махровые полотенца почему-то становятся жесткими и менее приятными на ощупь. Не торопитесь огорчаться, ведь это легко поправимо. Есть несколько подручных и специальных средств, которые помогут вернуть вашим полотенцам первозданную мягкость. А еще специалисты дают советы, как правильно стирать махровые изделия – полотенца, халаты и пижамы, чтобы они всегда были мягкими и пушистыми.

Что делать, чтобы полотенца были мягкими после стирки

Полотенца могут терять свою мягкость по нескольким причинам. Это может быть неправильная стирка, жесткая вода, некачественный стиральный порошок, неправильный уход и т.д. Однако есть несколько дешевых подручных средств, которые могут нивелировать эти причины одним махом и сохранить мягкость махровых изделий.

Уксус следует засыпать в отсек стиральной машинки для кондиционера. Таким образом, можно смягчить жесткость воды и сохранить мягкость махровых волокон. Для ручной стирки нужно добавлять на 10 л воды 100 мл уксуса.

следует засыпать в отсек стиральной машинки для кондиционера. Таким образом, можно смягчить жесткость воды и сохранить мягкость махровых волокон. Для ручной стирки нужно добавлять на 10 л воды 100 мл уксуса. Пищевая сода. Перед стиркой замочите махровые полотенца в содовом растворе. На литр воды нужно класть три ложки соды.

Перед стиркой замочите махровые полотенца в содовом растворе. На литр воды нужно класть три ложки соды. Соль. Добавьте к стиральному порошку полторы ложки соли и постирайте махровые полотенца в стиральной машинке как обычно. После стирки включите снова режим полоскания, чтобы на полотенцах не осталось соли. Также можно перед стиркой замочить изделия в соляном растворе (столовая ложка соли на литр воды).

Добавьте к стиральному порошку полторы ложки соли и постирайте махровые полотенца в стиральной машинке как обычно. После стирки включите снова режим полоскания, чтобы на полотенцах не осталось соли. Также можно перед стиркой замочить изделия в соляном растворе (столовая ложка соли на литр воды). Специальные средства. В настоящее время продается много качественных кондиционеров, ополаскивателей и таблеток, хорошо смягчающих махровые изделия и заодно выводящих все неприятные запахи.

Как правильно стирать махровые полотенца, чтобы они были мягкими и пушистыми

Самая частая причина жесткости махровых полотенец – это неправильная стирка. Если следовать простым советам, ваши махровые изделия всегда будут мягкими и пушистыми. Их следует стирать на деликатном режиме, поскольку они не слишком загрязняются, поэтому не нуждаются в интенсивной стирке.

Перед стиркой махровых полотенец обязательно изучите инструкцию и рекомендации, указанные на ярлыке. Если такая бирка отсутствует, тогда стирайте махровые изделия при температуре 40-60 градусов на деликатном режиме. После окончания цикла стирки обязательно включайте дополнительное полоскание, это поможет сделать ваши полотенца мягкими. Нельзя кипятить махровые изделия, даже если они очень грязные. Волокна махровой ткани плохо переносят кипячение. Перед стиркой, чтобы придать мягкость полотенцам, их можно замачивать в теплой воде или в соляном растворе. Функцию отжима лучше устанавливать на минимальное количество оборотов – 500 или 600. Это поможет предотвратить деформацию изделий из махровой ткани. Влажные махровые полотенца нужно сразу стирать. Если их оставлять в барабане или в бельевой корзинке, то может появиться плесень, пятна которой крайне трудно выводятся.

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