Чем помыть волосы, чтобы долго были чистыми / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Многие женщины и мужчины сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос, когда они уже на следующий день выглядят тусклыми, жирнеют и теряют объем. Современные шампуни обещают эффект «свежей шевелюры надолго», но часто перегружают локоны силиконами и искусственными компонентами. Но есть простой домашний трюк, который позволит сохранить чистоту и объем ваших волос до пяти дней.

Какой ингредиент следует добавить в шампунь, чтобы волосы были чистыми и объемными до 5 дней

Обычная пищевая сода — универсальный и доступный продукт, который в небольших количествах отлично очищает волосы и кожу головы от избытка себума, остатков стайлинговых средств и загрязнений. Она действует мягко, не травмирует структуру волос и создает ощущение легкости.

Как правильно применять такой метод

В ладони смешайте небольшое количество шампуня со щепоткой соды.

Нанесите на влажные волосы, нежно помассируйте кожу головы.

Тщательно смойте теплой водой.

Для завершения процедуры можно использовать легкий кондиционер или ополаскиватель на основе трав.

Почему это работает:

Реклама

сода нейтрализует выделенный из кожи головы жир;

шампунь очищает, как обычно, но без эффекта «перегрузки»;

волосы дольше остаются свежими и пышными;

прикорневой объем сохраняется до 5 дней.

Важно знать, что соду следует использовать не больше одного раза в неделю. Для сухих или крашеных волос лучше уменьшить ее количество. Если возникло чувство сухости кожи головы, нужно сделать перерыв либо вообще отказаться от такого метода мытья локонов.