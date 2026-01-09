Как правильно варить гречку / © Freepik

Гречневая каша — простая, полезная и привычная для ежедневного меню. А если добавить в крупу один неожиданный ингредиент во время варки, то она может стать чрезвычайно воздушной и нежной. Этот трюк помогает не только улучшить текстуру блюда, но и сделать кашу более глубокой на вкус.

Что добавить в гречку во время варки, чтобы она стала воздушной и нежной

Используйте щепотку пищевой соды. Именно небольшое количество соды в воде для варки делает крупу мягкой, но не позволяет каше слипаться. Такой прием уже давно используют опытные хозяйки, чтобы избавиться от жесткости готового блюда.

Кроме того, сода смягчает воду, что способствует равномерному набуханию крупы, это особенно заметно в каше без каких-либо добавок.

Как правильно варить гречку с содой

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 1 стакан.

Вода — 2 стакана.

Соль — по вкусу.

Щепотка пищевой соды.

Сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления.

Переберите и промойте крупу холодной водой до прозрачности. Это позволяет избавиться от пыли и мелких примесей. Вскипятите воду, добавьте соль и щепотку соды в кипящую воду. Высыпьте гречку, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и не открывайте во время приготовления. Готовьте 15 минут, затем выключите плиту и оставьте кашу настаиваться еще 5-7 минут под крышкой, так она становится еще более мягкой и ароматной. Перед подачей на стол добавьте немного сливочного масла — это сделает вкус полнее и богаче.

