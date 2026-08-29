Как сделать вкусный кофе дома / © pexels.com

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Оказывается, чтобы получить более насыщенный аромат и более интересный вкус, не нужно покупать дорогую кофемашину или специальные сиропы. Иногда достаточно одного простого ингредиента, который уже почти на каждой кухне.

Этот маленький секрет может полностью изменить ваш обычный домашний кофе — сделать его более ароматным, мягким и похожим на напиток из уютного кафе.

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Секрет более вкусного кофе — специи перед завариванием

Вместо того чтобы добавлять сахар, сливки или ароматизированные сиропы уже в готовый кофе, попробуйте добавить щепотку молотой специи непосредственно в кофейную гущу перед завариванием.

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Лучше всего для этого подходят:

корица;

кардамон;

мускатный орех;

имбирь;

гвоздика.

Самый популярный вариант — именно корица. Она придает кофе теплый аромат, легкую сладковатую нотку и помогает сделать вкус более многогранным. Подобный способ приготовления кофе со специями используют в разных культурах уже много лет.

Как добавить корицу к кофе правильно

Все очень просто:

Насыпьте в фильтр или кофеварку свое обычное количество молотого кофе. Добавьте небольшую щепотку молотой корицы (начните примерно с ¼ чайной ложки). Перемешайте кофе со специей. Заварите напиток обычным способом.

Горячая вода при заваривании извлекает ароматические вещества из специи, благодаря чему кофе получает новый вкусовый оттенок.

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Главное правило — не переборщить. Кофе должен оставаться кофе, а не превратиться в пряный напиток.

Почему этот кофейный лайфхак работает

Когда мы добавляем специи к молотому кофе, они лучше сочетаются с ароматами зерен во время заваривания. В результате напиток может казаться более насыщенным, менее горьким и более ароматным.

Кроме того, это отличная альтернатива магазинному ароматизированному кофе. Вы самостоятельно контролируете качество зерен и количество дополнительных ингредиентов, а не приобретаете готовые смеси.

Какие еще специи можно добавить к кофе

Если корица вам уже знакома, попробуйте другие сочетания:

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Кофе с кардамоном

Имеет более восточный аромат и хорошо подходит для крепкого черного кофе.

Кофе с мускатным орехом

Добавляет теплую, чуть-чуть ореховую нотку.

Кофе с имбирем

Подойдет тем, кто любит более пряный и согревающий вкус.

Кофе с щепоткой соли

Небольшое количество соли может помочь сбалансировать излишнюю горечь напитка.

Чего не стоит делать

Не добавляйте слишком много специй сразу. Большое количество корицы или других пряностей может перебить естественный вкус кофейных зерен.

Также лучше использовать качественный свежий кофе, ведь ни одна специя не спасет напиток из несвежих зерен.

Чтобы сделать кофе вкуснее дома, не нужно тратить больше денег. Иногда достаточно просто открыть кухонный шкафчик со специями.

В следующий раз перед завариванием кофе попробуйте добавить щепотку корицы — возможно, именно этого маленького шага вам не хватало для идеальной утренней чашки.

FAQ

Можно ли добавлять корицу прямо в кофе при заварке?

Да, это один из лучших способов. Добавление корицы к молотому кофе перед заваркой помогает аромату лучше раскрыться, поскольку специя контактирует с горячей водой вместе с кофейными зернами.

Как сделать кофе вкуснее в домашних условиях?

Чтобы улучшить вкус домашнего кофе, используйте свежий молотый кофе, правильную температуру воды и попробуйте добавить натуральные ароматизаторы, например корицу, кардамон или другие специи.

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