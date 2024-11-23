Добавьте в фарш для котлет один популярный фрукт: блюдо заиграет новыми красками

Котлеты можно назвать одним из самых важных блюд в украинской кухне, хотя пришли они к нам из Франции. Сначала котлеты готовили исключительно из мясных ребер, заворачиваемых мякотью. Именно поэтому и появилось название блюда, ведь "котлета" с французского языка переводится как "реберце". Со временем рецепт эволюционировал.

Хотя приготовление котлет кажется простым делом, однако часто повара сталкиваются с проблемой их сухости. Чтобы котлеты всегда получались сочными и очень вкусными, попробуйте добавить к фаршу один интересный ингредиент.

Речь идет о натертом яблоке на терке. Как готовить такое блюдо:

Сначала натрите одно яблоко. Обжарьте его на сковороде с кусочком сливочного масла и луком. Затем добавьте смесь в фарш.

Все остальные компоненты классические: белый хлеб смоченный в молоке, специи и соль. Сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях, а затем пожарьте в растительном масле.

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