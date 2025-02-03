Добавьте в грунт эту подкормку – и малина вырастет сладкой, а урожай увеличится в разы

Малина достаточно неприхотлива в уходе, но иногда может разочаровывать мелкими и кислыми ягодами. И причин может быть несколько – от особенностей сорта до ошибок в уходе, которые легко исправить.

Какие самые популярные ошибки, мешающие получить сладкие ягоды малины

Неправильная подкормка. Весной малину надо подкармливать азотными удобрениями, стимулирующими ее рост, это может быть аммиачная селитра. Если не сделать такую подкормку, кусты будут слабыми, а урожай – плохим. Однако с азотом следует не переусердствовать, потому что ягоды вырастут водянистыми и невкусными.

Весной малину надо подкармливать азотными удобрениями, стимулирующими ее рост, это может быть аммиачная селитра. Если не сделать такую подкормку, кусты будут слабыми, а урожай – плохим. Однако с азотом следует не переусердствовать, потому что ягоды вырастут водянистыми и невкусными. Недостаток магния. Если листья стали желтеть, необходимо внести соответствующее удобрение. В первой половине лета поможет обработка кустов раствором нашатырного спирта с жидким мылом. Это не только подкормит кусты, но и защитит их от вредителей.

Если листья стали желтеть, необходимо внести соответствующее удобрение. В первой половине лета поможет обработка кустов раствором нашатырного спирта с жидким мылом. Это не только подкормит кусты, но и защитит их от вредителей. Подкормка во второй половине лета. Нельзя вносить азотные удобрения в этот период, однако почему-то многие огородники совершают такую ошибку. Когда ягоды стали завязываться, малине нужен калий и фосфор. Такая подкормка укрепляет иммунитет растения, делают плоды сладкими и сочными. Хорошим источником калия является зола, которую можно использовать в сухом виде или приготовить раствор для полива. Такое удобрение улучшит вкус ягод и повысит их стойкость к болезням.

Почему важно обрезать и правильно поливать кусты малины

Чтобы малинник не превратился в густые заросли, нужно удалять лишние побеги. Регулярная обрезка обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, предотвращает появление заболеваний и направляет силы кустов на формирование крупных сладких ягод.

Полив тоже играет ключевую роль, без влаги ягоды становятся мелкими и кислыми. Также не стоит заливать кусты, потому что загниет корневая система. Необходимо поддерживать умеренную влажность почвы и проводить мульчирование, чтобы удерживать влагу. Для мульчи можно использовать перегной, солому или опавшие листья.

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