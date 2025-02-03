Добавьте в грунт эту подкормку – и малина вырастет сладкой, а урожай увеличится в разы

Малина достаточно неприхотлива в уходе, но иногда может разочаровывать мелкими и кислыми ягодами. И причин может быть несколько – от особенностей сорта до ошибок в уходе, которые легко исправить.
Какие самые популярные ошибки, мешающие получить сладкие ягоды малины
- Неправильная подкормка. Весной малину надо подкармливать азотными удобрениями, стимулирующими ее рост, это может быть аммиачная селитра. Если не сделать такую подкормку, кусты будут слабыми, а урожай – плохим. Однако с азотом следует не переусердствовать, потому что ягоды вырастут водянистыми и невкусными.
- Недостаток магния. Если листья стали желтеть, необходимо внести соответствующее удобрение. В первой половине лета поможет обработка кустов раствором нашатырного спирта с жидким мылом. Это не только подкормит кусты, но и защитит их от вредителей.
- Подкормка во второй половине лета. Нельзя вносить азотные удобрения в этот период, однако почему-то многие огородники совершают такую ошибку. Когда ягоды стали завязываться, малине нужен калий и фосфор. Такая подкормка укрепляет иммунитет растения, делают плоды сладкими и сочными. Хорошим источником калия является зола, которую можно использовать в сухом виде или приготовить раствор для полива. Такое удобрение улучшит вкус ягод и повысит их стойкость к болезням.
Почему важно обрезать и правильно поливать кусты малины
Чтобы малинник не превратился в густые заросли, нужно удалять лишние побеги. Регулярная обрезка обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, предотвращает появление заболеваний и направляет силы кустов на формирование крупных сладких ягод.
Полив тоже играет ключевую роль, без влаги ягоды становятся мелкими и кислыми. Также не стоит заливать кусты, потому что загниет корневая система. Необходимо поддерживать умеренную влажность почвы и проводить мульчирование, чтобы удерживать влагу. Для мульчи можно использовать перегной, солому или опавшие листья.
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