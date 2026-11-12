Как дольше сохранить волосы чистыми / © Credits

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Чтобы волосы дольше оставались свежими, не обязательно покупать дорогие шампуни для глубокого очищения. Есть простой домашний способ, который использовали еще наши бабушки: добавлять в моющее средство немного пищевой соды. Она помогает удалять остатки средств для укладки, избыток жира и загрязнения, благодаря чему волосы после мытья будут дольше оставаться чистыми.

Зачем добавлять соду в шампунь

Пищевая сода обладает щелочными свойствами и способна растворять жировые загрязнения. Именно поэтому ее традиционно использовали в быту для очищения разных поверхностей, а иногда и в домашнем уходе за волосами.

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Если шампунь не справляется с остатками лака, пенки или других средств для укладки, возникает ощущение тяжелых, недостаточно чистых волос. Сода усиливает очищающее действие смеси, помогая избавиться от грязи.

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Как использовать этот домашний лайфхак

Возьмите обычную порцию шампуня, используемую для одного мытья, и добавьте в нее небольшое количество соды, примерно на кончике чайной ложки. Смешайте перед использованием.

Нанесите средство на хорошо смоченные волосы, уделяя внимание коже головы и корням. Легко помассируйте подушечками пальцев, после чего тщательно смойте теплой водой. При необходимости воспользуйтесь обычным кондиционером.

Для регулярного ухода лучше выбирать шампунь, который соответствует типу кожи головы, а соду не превращать в постоянную добавку к каждому мытью.

Что поможет волосам дольше оставаться свежими

На скорость загрязнения волос влияют не только шампунь и способ мытья. Важно также правильно ухаживать за кожей головы и не перегружать корни косметическими средствами.

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Чтобы прическа дольше сохраняла свежий вид, следует придерживаться нескольких простых правил:

наносить шампунь в первую очередь на кожу головы, а не распределять большое количество по всей длине;

тщательно смывать остатки шампуня и кондиционера;

не наносить масла и плотные маски на корни;

регулярно очищать расчески от волос и остатков косметики.

Правильное очищение помогает волосам дольше сохранять опрятный вид, естественный объем и свежесть.

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