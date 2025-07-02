Чем подкормить огурцы для большого урожая / © Unsplash

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Благодаря экологически чистым подкормкам вы сможете получить большой урожай огурцов без ущерба для своего здоровья. Специалисты утверждают, что лучшее удобрение для огурцов – это средство с дрожжами.

В воде дрожжи начинают бродить, выделяя полезные для этой культуры вещества. Благодаря такой подкормке растение будет лучше укореняться, зеленая масса будет расти быстрее. В частности, удобрение из дрожжей содержит витамин В, магний, цинк, железо и кальций.

Для приготовления простой дрожжевой подкормки возьмите пол-литровую банку, налейте теплой воды из-под крана, добавьте 100 г свежих дрожжей, настаивайте смесь в течение 2-3 часов. После этого концентрированный раствор дополнительно разводят в пропорции 1:10, затем поливают между строками. Такую подкормку советуют проводить трижды. Оно существенно увеличивает количество завязей.

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Не менее популярной подкормкой для огурцов является древесная зола, которую можно взять из камина или мангала. Это уникальное удобрение может использоваться практически для всех овощей на грядке. В золе содержится много фосфора и калия, одновременно он еще и раскисляет почву, а потому урожайность значительно увеличивается. Для приготовления раствора для огурцов возьмите 300 г золы и растворите в ведре теплой воды. Такой смесью поливают каждый квадратный метр грядок.

А чтобы уже через неделю собрать первый большой урожай огурцов, используйте банановое удобрение. Банановые шкурки можно собирать и сушить в течение всей зимы, затем измельчать в кофемолке и хранить. Во время высадки огурцов всыпайте 10 мл порошка под каждый кустик. Во время плодоношения поливайте банановым раствором грядки. На стакан воды из крана требуется также 10 мл порошка.

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