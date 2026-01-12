ТСН в социальных сетях

Добавьте в тесто этот продукт — и блинчики получатся эластичными и нежными: кулинарная хитрость

Как приготовить идеальные блинчики, чтобы не рвались и не были резиновыми: советы профессиональных поваров.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить идеальные блинчики

Как приготовить идеальные блинчики / © www.freepik.com/free-photo

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда блинчики получаются сухими, слишком толстыми или резиновыми. Однако решение этой проблемы достаточно простое. Оказывается секрет идеальной текстуры кроется в обычном натуральном йогурте, который делает тесто эластичным, а сами блинчики получаются нежными, легкими и ароматными.

Натуральный йогурт — главный секрет эластичных блинчиков

Добавление натурального йогурта в тесто значительно улучшает его текстуру. Йогурт смягчает клейковину, благодаря чему блинчики получаются гладкими и легко переворачиваются во время жарки. В отличие от крахмала он добавляет приятной сливочной нотки и сохраняет нежность даже после охлаждения.

Как правильно добавлять в тесто йогурт? Чтобы получить идеальные блинчики, замените половину молока в рецепте натуральным йогуртом. К примеру, если используется 400 мл жидкости, возьмите 200 мл молока и 200 мл йогурта. Тогда тесто для блинчиков становится однородным, шелковистым и не рвется во время жарки. Готовые блинчики легко скручиваются в рулеты или конвертики, сохраняя свою форму и аромат.

Блинчики с натуральным йогуртом не только эластичны, но и дольше остаются свежими. Они не высыхают и не теряют форму даже после хранения в морозилке. Йогурт делает блинчики более ароматными, с легкой кислинкой и приятной текстурой.

