Чем помыть пол, чтобы долго был чистым / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Каждая хозяйка знает, что после мытья пол блестит всего несколько часов, а уже на следующий день на него снова оседает разнообразная грязь. Однако существует проверенный домашний способ, позволяющий сохранить чистоту и сияние напольного покрытия надолго. Все, что нужно, это добавить в воду одно средство, которое точно есть у вас дома.

Чем помыть пол, чтобы был чистым и сияющим до семи дней

Надо добавить в ведро с водой кондиционер для белья. Его формула создает на поверхности тонкую антистатическую пленку, благодаря которой пыль не оседает, а пол надолго сохраняет блеск и приятный аромат.

Как правильно использовать средство.

Реклама

Налейте в ведро 5 л теплой воды.

Добавьте 2 колпачка кондиционера для белья любого аромата, который вам нравится.

Хорошо перемешайте и помойте пол как обычно.

Не надо смывать чистой водой, просто дайте поверхности высохнуть естественным путём.

Уже через несколько минут вы заметите, что пол блестит, а запах в доме — свежий и приятный.

Какие преимущества такого метода мытья полов

Пыль не оседает на поверхность в течение 5–7 дней.

Пол не липнет и не тускнеет.

В комнате остается нежный аромат чистоты.

Подходит для плитки, ламината, линолеума и даже лакированного паркета.

Не следует использовать этот способ на натуральном деревянном покрытии без лака, кондиционер может оставить следы. А вот для любых других типов полов этот метод абсолютно безопасен и эффективен.