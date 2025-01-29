Добавьте в воду эти домашние средства и пыль "отлипнет" от мебели навсегда: как убирать реже

Эти легкие и действенные средства против статического электричества помогут быстрее справиться с уборкой.

Борьба с пылью может стать настоящей проблемой для любого владельца дома, особенно если вы живете на нижнем этаже многоквартирного дома или в частном коттедже. Ежедневная очистка мебели, обивки, штор занимает немало времени, но есть способы упростить этот процесс. Эксперты предлагают простые и эффективные рецепты антистатических средств, которые значительно снизят время на уборку.

Антистатики помогают избежать накопления статического электричества на поверхностях, благодаря чему пыль не прилипает к ним. Результат? Уменьшение времени на уборку до 4 часов в месяц или около 50 часов в год!

Несколько простых рецептов для изготовления антистатических средств

Для глянцевых поверхностей:

Растворите 1 столовую ложку глицерина в 100 мл теплой воды.

Для матовых покрытий:

Смешайте 4 столовых ложки оливкового масла, 2 столовые ложки 9% уксуса и 100 мл воды. Порежьте лимон на дольки и залейте 7 столовыми ложками растительного масла, оставьте в холодильнике на 7 дней, затем добавьте 200 мл кипятка и процедите.

Для протирания пыли:

Добавьте 4-5 капель эфирного масла лаванды или иланг-иланга в 200 мл горячей воды.

Для очистки стекла:

Растворите 1 столовую ложку спирта или 2 столовых ложки водки в 500 мл теплой воды и добавьте 3 капли любимого эфирного масла.

Все рецепты очень просты в использовании: просто взболтайте готовый состав, нанесите на мягкую ткань и протирайте мебель круговыми движениями. Эти доступные и эффективные советы помогут сделать уборку более быстрой и легкой.

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