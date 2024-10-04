Добавьте в воду всего два ингредиента — и вы больше не увидите разводов на полу после мытья

Без такой процедуры как мытье полов невозможно представить уборку в доме. Однако часто бывает, что после даже тщательной очистки на поверхности остаются неприятные разводы.

Почему остаются разводы на полу после мытья

Большинство воспринимает мойку пола как обыденную и простую задачу, не обращая особого внимания на такие детали как тип швабры или выбор чистящих средств.

Однако следует помнить, что существует важный нюанс, который сильно влияет на результат уборки. Речь идет о температуре воды, которой мы моем пол. Если вы хотите, чтобы позже не было разводов и пятен, лучше отказаться от холодной воды и использовать только тепло.

Запомнив это обычное правило, вы увидите, что моющие средства быстрее растворяются в воды, а потому пол подсыхает лучше. И разводов не остается. Когда вы используете холодную воду, то грязь и пыль отмываются хуже. Однако, не стоит брать слишком горячую воду, потому что она будет испаряться слишком быстро, что также будет способствовать появлению грязных разводов.

Что лучше добавить в воду для мытья полов

Вы можете приготовить домашнее средство, которое быстро и эффективно справится с пятнами. Пол после него будет сиять, как новый. Для него вам понадобятся только три ингредиента:

500 мл теплой воды;

полстакана уксуса;

2 ст. ложки оливкового масла.

Смешайте все ингредиенты в ведре, тщательно перемешайте и используйте для мытья. Благодаря оливковому маслу пол получит приятный блеск, уксус известен своими антисептическими свойствами и обеспечит не только чистоту, но и дезинфекцию.

Читайте также: