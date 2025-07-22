Что добавить в фарш, чтобы котлеты были сочными

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Есть один простой секрет приготовления сочных котлет, который знают только опытные хозяйки. И он всегда срабатывает на отлично. Стоит добавить в фарш две чайные ложки манки, чтобы котлеты получились пышными, нежными и необычайно сочными.

Почему манку нужно обязательно добавлять в фарш

Манная крупа обладает уникальным свойством, она впитывает лишнюю влагу из фарша, не выпуская мясной сок во время жарки. Благодаря этому он остается внутри, потэому котлеты не пересушиваются. Манка создает мягкую, нежную текстуру, буквально тающую во рту. К тому же, в отличие от хлеба и картофеля, манка не меняет вкус готового блюда, а наоборот, подчеркивает его. Это настоящая находка для ценителей классических мясных котлет без лишних примесей.

Как правильно добавлять манку в фарш

На 500 граммов фарша нужно брать 2 чайные ложки манки. После того как добавите крупу, фарш необходимо отправить в холодильник на 15 минут. За это время крупа разбухнет, текстура мясной массы станет однородной и пластичной. Тогда котлеты будут легко лепиться, не будут распадаться во время жарки и покроются румяной корочкой.

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Для таких котлет можно покупать любой фарш. Если вы ценитель классического вкуса, то идеальным будет мясо свинины и говядины. Куриный или индюшачий фарш значительно легче для пищеварения, поэтому подойдет для тех, кто соблюдает диету.