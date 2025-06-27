Что делать, чтобы волосы долго были чистыми / © Freepik

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В жаркие летние дни волосы теряют свою свежесть буквально уже к вечеру. Однако трихологи не рекомендуют ежедневно мыть голову, но предлагают простой, доступный и действенный лайфхак, который поможет сохранить чистоту локонов до 7 дней. Секрет — в натуральном компоненте, который обладает мощным очищающим и освежающим действием. Это масло чайного дерева. Необходимо добавить только 3 капли средства в свой шампунь, и волосы будут оставаться свежими в течение 5–7 дней.

Как работает масло чайного дерева

Это природное средство оказывает комплексное влияние на кожу головы.

Антисептическое действие. Уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах и загрязнение кожи головы.

Контроль за жирностью. Регулирует работу сальных желез, уменьшая избыточное выделение кожного сала.

Успокаивающий эффект. Снимает зуд, раздражение и помогает в борьбе с перхотью.

Охлаждающий эффект. Дает ощущение свежести, что крайне необходимо в летнюю жару.

Как правильно применять масло чайного дерева

Возьмите привычную порцию шампуня, столько, сколько обычно используете.

Добавьте 3 капли масла чайного дерева.

Смешайте прямо в ладони до образования густой пены.

Нанесите на влажные волосы и массируйте кожу головы 2–3 минуты.

Смойте прохладной водой — это поможет закрыть кутикулу волос и придать им естественное сияние.

Что нужно знать при использовании масла чайного дерева

Не используйте эфирное масло неразбавленным, оно может вызвать раздражение.

Перед первым применением сделайте тест на аллергию. Капните немного шампуня с маслом на запястье. Если через 15 минут не будет покраснения или зуда, средство можно смело использовать.

Выбирайте только натуральное масло чайного дерева, без синтетических составляющих.