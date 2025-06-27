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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
2 мин

Добавьте всего 3 капли в шампунь — и волосы будут чистыми до 7 дней: полезный лайфхак

Этот простой трюк позволяет реже мыть голову, экономит время, а также делает волосы крепкими и здоровыми.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что делать, чтобы волосы долго были чистыми

Что делать, чтобы волосы долго были чистыми / © Freepik

В жаркие летние дни волосы теряют свою свежесть буквально уже к вечеру. Однако трихологи не рекомендуют ежедневно мыть голову, но предлагают простой, доступный и действенный лайфхак, который поможет сохранить чистоту локонов до 7 дней. Секрет — в натуральном компоненте, который обладает мощным очищающим и освежающим действием. Это масло чайного дерева. Необходимо добавить только 3 капли средства в свой шампунь, и волосы будут оставаться свежими в течение 5–7 дней.

Как работает масло чайного дерева

Это природное средство оказывает комплексное влияние на кожу головы.

  • Антисептическое действие. Уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах и загрязнение кожи головы.

  • Контроль за жирностью. Регулирует работу сальных желез, уменьшая избыточное выделение кожного сала.

  • Успокаивающий эффект. Снимает зуд, раздражение и помогает в борьбе с перхотью.

  • Охлаждающий эффект. Дает ощущение свежести, что крайне необходимо в летнюю жару.

Как правильно применять масло чайного дерева

  • Возьмите привычную порцию шампуня, столько, сколько обычно используете.

  • Добавьте 3 капли масла чайного дерева.

  • Смешайте прямо в ладони до образования густой пены.

  • Нанесите на влажные волосы и массируйте кожу головы 2–3 минуты.

  • Смойте прохладной водой — это поможет закрыть кутикулу волос и придать им естественное сияние.

Что нужно знать при использовании масла чайного дерева

  • Не используйте эфирное масло неразбавленным, оно может вызвать раздражение.

  • Перед первым применением сделайте тест на аллергию. Капните немного шампуня с маслом на запястье. Если через 15 минут не будет покраснения или зуда, средство можно смело использовать.

  • Выбирайте только натуральное масло чайного дерева, без синтетических составляющих.

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Дата публикации
Количество просмотров
11k
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