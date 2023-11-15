Добавьте всего лишь одно народное средство — и трубы в ванной больше не будут засоряться

Специалисты поделились, как можно прочистить трубы в ванной дома, чтобы они больше не засорялись.

Проблема засоренных труб известна всем. Из-за стоячей воды развивается неприятный запах в ванной комнате, а сама жидкость едва протекает. Но оказывается, существует один проверенный способ, который поможет раз и навсегда решить эту неприятную проблему.

Не нужно тратиться, покупая дорогостоящие средства для прочистки засоренных труб или вызывать сантехника. Вам помогут простые народные средства, которые всегда находятся под рукой. Так, одним из самых действенных способов прочистить трубы в ванной комнате уже не один год является самая обычная пищевая сода.

Как работает этот способ? Все достаточно просто. Нужно взять две столовых ложки соды и засыпать в сток ванной или раковины. Затем оставить на 15–20 минут. За это время сода должна растворить большую часть мусора.

По истечении этого срока залейте в раковину или ванную горячую воду. Сода отлично растворяет остатки мыла и жиры, которые часто становятся главной причиной засорения. А вот для окружающей среды или ваших труб такое средство полностью безопасно.

Если вы будете время от времени проводить такую профилактику, то можете навсегда забыть о засорении труб в ванной комнате. Этот способ также подойдет и для кухонной раковины.

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