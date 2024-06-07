Добавьте всего один ингредиент — и молоко не будет скисать несколько дней: летом это очень актуально

В период веерных отключений электроэнергии особенно важными становятся советы, как сохранить продукты свежими. К примеру, молоко, которое может скиснуть без холодильника.

В первую очередь, нужно разобраться, почему скисает молоко. Этот процесс из-за размножения бактерий, превращающих лактозу в молочную кислоту. Его скорость зависит от типа продукта и условий хранения.

Например, если это пастеризованное молоко, прошедшее тепловую обработку, во время которого была уничтожена большая часть микроорганизмов, то оно может храниться в холодильнике 7-10 дней. Но при температуре выше +4 градусов такой продукт начинает портиться быстрее.

Непастеризованное молоко, которое такой тепловой обработке не подвергалось, сохраняет больше природных бактерий, поэтому даже в холодильнике оно сохраняется значительно меньший промежуток времени — примерно 2-3 дня.

Как сделать так, чтобы молоко не скисло дольше

Наши бабушки знали один простой метод, чтобы уберечь молоко от скисания. На литр молока они добавляли щепотку соли (примерно 1/8 ч. ложки). Делать это нужно сразу после открытия бутылки или пакета. Соль поможет замедлить рост бактерий, ведь действует как естественный консервант, усложняя микроорганизмы размножения и выживания.

Большее количество соли добавлять не следует, ведь она может изменить вкус молока. Затем поместите бутылку или пакет в прохладное темное место. Если холодильник не работает, рекомендуется завернуть в холодную влажную ткань.

Как только свет снова появится желательно сразу поставить молоко в холодильник. Это замедлит рост микроорганизмов.

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