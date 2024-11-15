Добавьте зубную пасту в уксус – и надолго избавитесь от самой популярной проблемы

Рассказываем, как приготовить смесь, которая в считанные минуты справится даже с многолетним налетом и ржавчиной на разных поверхностях.

Способ приготовления. Смешайте в емкости 150 г уксуса, столовую ложку зубной пасты и две столовые ложки соли. Перемешайте все до однородной массы и перелейте раствор в бутылку с распылителем.

Как применять. Опрыскивайте раковину и смеситель, оставьте на 15 минут. Если есть налет и камень, положите на обработанное место бумажное полотенце и оставьте на час. Затем смойте раковину водой. Если налет не сошел, повторите процедуру еще раз. Чтобы очистить душевую кабину или кафель от налета и грязи, нужно обработать поверхности средством и оставить на 15 минут. Затем очистите поверхность губкой и смойте водой. Если нужно почистить унитаз, опрыскивайте его и оставьте на пол часа. Затем пройдитесь по поверхности ершиком и смойте смесь водой. Вся сантехника после такой чистки будет сиять, как новая.

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