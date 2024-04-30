Добрые и очень светлые: мужские имена с чрезвычайно положительной энергетикой

Игорь

Это имя пришло к нам от скандинавского имени Ingvarr, состоящего из двух основных частей: "Ing" (скандинавский бог изобилия) и "varr" (охраняемый объект). Поэтому его значение можно перевести как "охраняемый богом Ингом". Подвижный, смелый и решительный мальчик, серьезно занимающийся спортом.

Захар

Древнееврейское имя, которое можно перевести как "помнящий Бога". Сначала использовали полную форму – Захария. Но впоследствии более употребительной стала именно короткая форма. Проявляет особое беспокойство к другим, покладистый и внимательный.

Станислав

Вероятнее всего, имя имеет польские корни. Состоит из двух корней: "состояние" и "слав". Его значение можно трактовать как "обрести славу". Очень эмоционален и подвижен в детстве, он также целеустремлен и всегда знает, чего хочет.

Глеб

Некоторые исследователи полагают, что имя появилось в Скандинавии и переводится как "любимец богов". Другие же утверждают, что это старославянское имя, означающее "земля". Веселый и положительный мальчик, умеющий работать ради достижения своих целей.

Фаддей

Также существует две версии происхождения этого лаконичного, но красивого имени. По первой, оно произошло от древнегреческого языка и означает "сердце". По другой, это имя имеет еврейские корни и переводится как "дар Бога". Ярко выраженными чертами характера Фаддея являются трудолюбие и настойчивость.

Демид

Хотя это имя может быть несколько непривычным для украинцев, оно не менее благозвучно. Сформировалось оно в Древней Греции и означает "мыслитель бога". В детстве Демид умеет найти общий язык со всеми как одноклассниками, так и учителями. Он хорошо учится, любит познавать новое.

Гордый

Еще одно древнегреческое имя. Именно так звали фригийского царя, который, по легенде, завязал узел, который разрубил на две части Олесандр Македонский. Трактуется как "гордый". Такие мальчики отличаются дружелюбием, трудолюбием, целеустремленностью и решительностью.

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