Комнатное растение, очищающее воздух / © pexels.com

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Хлорофитум ценят за неприхотливость, быстрый рост и красивые листья. К тому же, ему приписывают способность очищать воздух от некоторых вредных веществ. Рассказываем, чем интересно это комнатное растение, где его лучше поставить и как ухаживать, чтобы оно радовало глаз в течение всего года.

Чем полезен хлорофитум и почему его советуют держать дома

Хлорофитум родом из Южной Африки. Это многолетнее растение с длинными узкими листьями, которое растет пышным кустом. В зависимости от сорта оно может быть полностью зеленым или иметь белые или желтоватые полоски.

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Особенно хорошо хлорофитум смотрится в подвесных горшках. Когда растение взрослеет, оно испускает длинные побеги, на концах которых появляются маленькие розетки. Впоследствии их можно отделить и вырастить новые кустики.

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Отдельная причина популярности хлорофитума — его свойства. Исследователи изучали способность этого растения поглощать отдельные загрязняющие вещества из воздуха. В частности, речь идет о формальдегиде, который может выделяться из некоторой мебели, отделочных материалов и бытовых изделий.

Листья хлорофитума также собирают на себе пыль, поэтому его время от времени следует протирать влажной тканью. Так растение будет выглядеть более опрятно.

Впрочем, считать хлорофитум полноценным воздухоочистителем не стоит. Лабораторные исследования не подтверждают, что несколько вазонов способны заметно очистить воздух в обычной квартире. Поэтому проветривание, регулярная уборка и исправная вентиляция остаются необходимыми.

Почему хлорофитум так популярен

У этого растения есть одно большое преимущество: оно не требует особых условий. Даже если опыта выращивания комнатных цветов немного, с хлорофитумом обычно не возникает проблем.

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Есть и другие причины, почему его следует иметь дома:

Не нужно тратить много денег. Хлорофитум относится к доступным комнатным растениям, а молодые отростки можно получить от знакомых или вырастить самостоятельно. Быстро разрастается. При должном уходе кустик становится пышным, а на побегах появляются новые розетки. Не требует сложного ухода. Растение хорошо приспосабливается к обычным домашним условиям и может выдержать незначительные ошибки с поливом. Подходит для разных комнат. Хлорофитум можно поставить в гостиной, кухне, спальне или рабочем кабинете. Легко размножается. Из одного взрослого кустика со временем можно получить несколько новых растений.

Еще один плюс — хлорофитум выглядит красиво в интерьере. Его пышные листья придают помещению уют, а подвесные побеги хорошо свисают с полок и кашпо.

Как ухаживать за хлорофитумом в домашних условиях

Хотя хлорофитум считается неприхотливым растением, совсем забывать о нем не стоит. Чтобы листья оставались зелеными и не теряли привлекательности, достаточно соблюдать несколько несложных правил:

Где поставить горшок | Растение любит свет, но прямые солнечные лучи могут оставлять на листьях ожоги. Лучше выбрать место с рассеянным освещением. Хлорофитум может расти и в полутени, хотя пестрые сорта в таких условиях иногда теряют яркость окраски. Как часто поливать. Здесь главное — не переусердствовать. В теплое время года хлорофитум поливают чаще, когда подсыхает верхний слой почвы. Зимой воды нужно меньше. Постоянно мокрая земля может привести к загниванию корней. Какая температура подходит? Обычной комнатной температуры вполне достаточно. В то же время растение лучше не ставить у холодного окна или там, где часто бывают сквозняки. Какую почву выбрать. Хлорофитум подойдет легкий грунт для комнатных растений. Важно, чтобы вода не задерживалась в горшке, поэтому обязательно позаботьтесь о дренажных отверстиях. Нужно ли подкармливать. Весной и летом, когда растение активно растет, можно использовать удобрения для декоративно-лиственных цветов. Зимой подкормки обычно сокращают. Что делать с листьями | На нем постепенно скапливается пыль, особенно если горшок стоит у окна или на кухне. Достаточно время от времени протирать листики влажной мягкой тканью.

Как размножить хлорофитум и получить новые растения

Хлорофитум легко размножить даже без особых навыков. Для этого не нужно покупать семена или специальные средства.

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На длинных побегах взрослого растения появляются маленькие кустики с листочками. Это дочерние розетки, которые можно использовать для выращивания новых хлорофитумов.

Есть два простых способа:

Сразу посадить в грунт. Отделите хорошо развитую розетку от материнского растения и усадите в отдельный небольшой горшок с влажным субстратом. Сначала поставить в воду. Оставьте молодой отросток в емкости с водой, пока не появятся корешки. После этого его можно пересадить в землю.

Также хлорофитум размножают делением взрослого куста. Обычно это делают при пересадке: корни осторожно разделяют на несколько частей и высаживают в разные горшки.

Почему хлорофитум стоит иметь в квартире

Хлорофитум — удачный вариант для тех, кто любит комнатные растения, но не хочет тратить много времени на уход за ними. Он быстро растет, хорошо смотрится, легко размножается и не нуждается в дорогих удобрениях или специальном оборудовании.

К тому же это растение может стать хорошим дополнением домашнего озеленения. Если давно хотели завести цветок, но не знали, с чего начать, хлорофитум вполне может стать первым обитателем вашего подоконника.

FAQ

Действительно ли хлорофитум очищает воздух в квартире?

Хлорофитум может поглощать некоторые загрязняющие вещества, в частности формальдегид. Это подтверждали лабораторные исследования. Однако в обычной квартире эффект от нескольких комнатных растений будет незначительным. Поэтому хлорофитум следует держать дома, прежде всего, как декоративное растение, а для поддержания чистоты воздуха регулярно проветривать помещение.

Как часто нужно поливать хлорофитум в домашних условиях?

Четкого графика полива нет, ведь все зависит от времени года, температуры в комнате и размера горшка. Летом растение поливают чаще, зимой — реже. Проще всего проверять почву пальцем: если верхний слой подсох, пора полить. Важно не оставлять воду в поддоне надолго, чтобы корни не начали гнить.

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