"Хата" или "будинок", "холостяк" или "парубок": говорим на украинском правильно

Какое слово использовать вместо "холостяк"

Известный украинский языковед Александр Авраменко отметил, что в украинском языке такого слова как "холостяк" нет в словарях, "его нет даже в славном словаре Гринченко", поэтому неправильно его использовать.

Вместо него можно использовать благозвучный ответчик — "одружений" или "неодружений". "Издавна холостого мужчину в Украине называли "парубком", а мужчину старшего возраста — "старим парубком", — рассказал учитель.

Как правильно говорить "заміжня" жінка или "одружена"

Как отмечает языковед, "В нашем языке есть слова замужем женщина и замужем, и они синонимы. Правда, в деловой речи, например, в анкете лучше написать "одружена или неодружена, а не заміжня"

Как лучше сказат "сім'я" или "родина", "дім" или "будинок"

Используя эти слова, украинцы часто сомневаются, как правильно. Александр Авраменко объяснил, что "сім’я і родина та дім і будинок" являются словами-синонимами. Каждый из нас имеет право выбирать, какое из них использовать в том или ином случае.

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