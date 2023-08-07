"Хата" или "будинок", "холостяк" или "парубок": говорим на украинском правильно

Какое слово нужно употреблять вместо "холостяк", как лучше "заміжня жінка чи одружена"
Какое слово использовать вместо "холостяк"
Известный украинский языковед Александр Авраменко отметил, что в украинском языке такого слова как "холостяк" нет в словарях, "его нет даже в славном словаре Гринченко", поэтому неправильно его использовать.
Вместо него можно использовать благозвучный ответчик — "одружений" или "неодружений". "Издавна холостого мужчину в Украине называли "парубком", а мужчину старшего возраста — "старим парубком", — рассказал учитель.
Как правильно говорить "заміжня" жінка или "одружена"
Как отмечает языковед, "В нашем языке есть слова замужем женщина и замужем, и они синонимы. Правда, в деловой речи, например, в анкете лучше написать "одружена или неодружена, а не заміжня"
Как лучше сказат "сім'я" или "родина", "дім" или "будинок"
Используя эти слова, украинцы часто сомневаются, как правильно. Александр Авраменко объяснил, что "сім’я і родина та дім і будинок" являются словами-синонимами. Каждый из нас имеет право выбирать, какое из них использовать в том или ином случае.
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