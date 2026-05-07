Дом на колесах с джакузи продают за копейки: как выглядит (фото, видео)

Британский мастер Вел выставил на розыгрыш самодельный дом на колесах, рассчитанный на пять человек. Стать владельцем транспортного средства можно, приобретя лотерейный билет стоимостью 1 фунт стерлингов (около 1,36 доллара США).

О необычном розыгрыше сообщает издание Autoevolution.

Автор проекта, владелец мастерской The Fat Pony Workshop, построил автодом под названием «Val» за три месяца во время ководного локдауна в 2020 году. Путем лотереи мужчина рассчитывает собрать 150 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги он планирует потратить на покупку недвижимости и обустройство нового рабочего пространства.

Дом на колесах создан на базе грузовика Iveco Cargo. Его габариты составляют 6,4 метра в длину и 2,4 метра в ширину. Экстерьер и интерьер выполнены из дерева в стиле рустик, визуально напоминающий уютное альпийское шале.

Внутри расположена гостиная с раскладной двуспальной кроватью и три дополнительных односпальных места. Кухня оборудована плитой, духовкой и холодильником, а также выдвижным экраном для проектора. В санузле установлены джакузи и душ-водопад. Комфортную температуру обеспечивают дровяная грубая система теплого пола.

Автодом оснащен баком для воды на 250 литров и дополнительным аккумулятором емкостью 230 Ач. Также конструкция подразумевает небольшую раскладную террасу для отдыха на открытом воздухе. В настоящее время мастер продолжает поиск участников лотереи, предлагая шанс получить полностью укомплектованный дом по цене банки пива в супермаркете.

