Дома будет всегда свежий и приятный аромат: смешайте 2 ингредиента и воду, засыпьте все в бутылочку

Как хорошо, когда в доме царит аромат свежести, создающий атмосферу приятного уюта. Именно для этого мы пользуемся разными средствами: спреями, ароматизаторами и диффузорами. Но такие ароматизаторы не из дешевых, быстро заканчиваются и выветриваются. Впрочем, есть альтернативное самодельное средство, имеющее несколько несомненных преимуществ – долго держится, экологичный и стоит копейки. Рецептом чудо-спрея поделилась в своем блоге эксперт Джилл Нистул.

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Как самостоятельно сделать спрей-освежитель для дома

Для приготовления освежителя воздуха требуются следующие ингредиенты:

6 столовых ложек воды. Лучше всего использовать дистиллированную воду, тогда спрей будет храниться дольше. Но если таковой нет, можно брать обычную. Эфирное масло. Для того, чтобы аромат был свеж и устойчив, нужно использовать масло лаванды и лимона. Необходимая доза – по 10 капель каждой. Такой аромат будет поднимать настроение и успокаивать. Можно покупать готовые композиции эфирных масел. Эмульгатор – 2 ст. ложки. Если добавить медицинский спирт или водку, это поможет воде и эфирным маслам эффективно смешиваться.

Способ приготовления:

В стеклянную бутылку с распылителем следует засыпать дистиллированную воду, эмульгатор – медицинский спирт или водку, эфирные масла.

Затем следует закрыть бутылку с распылителем и хорошо встряхнуть – и спрей готов.

Как использовать освежитель воздуха

Самодельный спрей для освежения воздуха используется так же, как магазинный. Перед тем, как разбрызгивать освежитель, нужно вытереть пыль со всех поверхностей, чтобы она не оседала и не создавала грязных пятен. После уборки сбрызгайте спреем шторы и обивку мебели, тогда в комнатах будет очень долго сохраняться приятный аромат. Можно обработать одежду, долго лежавшую в ящиках и шкафах, тогда вещи будут сохранять приятный аромат в течение длительного времени.

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