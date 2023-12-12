Дома всегда будет царить порядок: как надолго сохранить чистоту и свежесть после уборки

Как хорошо и уютно в доме, когда все убрано и каждая вещь на своем месте. Всегда так хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше. Но на практике все совсем наоборот, особенно когда в доме живет большая семья и есть домашние любимцы. Приходится часто и долго убирать, вытирать и подчищать. А еще постоянно откуда-то берется пыль на мебели, жирный налет на кухне и известковый налет в ванной. Однако есть несколько действенных методов, которые помогут сохранять чистоту в вашем доме в течение длительного времени.

Раньше мы писали, чем нужно помыть пол, чтобы долго пахло и сияло.

Смените все тряпки на одноразовые и купите микрофибру

Если вы все еще пользуетесь постоянно мокрой и грязной тряпкой для стола, тогда следует ее немедленно выбросить. А приобрести пачку одноразовых копеечных тканевых салфеток. Так вы сможете быстро заменять их после использования, и не нужно будет постоянно стирать грязную зловонную тряпку. И обязательно в хозяйстве должна быть микрофибра, она универсальная для уборки, стоит недорого, а использовать ее можно довольно длительное время.

От пыли используйте кондиционер для белья

При уборке в таз с водой наливайте немного кондиционера и вытирайте пыль полученным раствором. Средство будет работать как антистатик и отталкивать пыль от поверхностей, поэтому они будут дольше оставаться чистыми. А за счет кондиционера после уборки в доме сохранится приятный аромат.

Обрабатывайте стеклянные поверхности водоотталкивающим спреем

Для того чтобы на стекле не было разводов от воды, поможет водоотталкивающий спрей. Особенно это поможет в ванной, чтобы после воды не оставалось разводов на душевой кабине. Достаточно обработать спреем поверхность и вода будет просто стекать по стеклу, не оставляя грязных белых следов.

Заведите несколько коробок для хранения вещей

Для всех мелких предметов найдите какое-нибудь место, чтобы они не валялись по всему дому. Ведь именно из-за них при уборке приходится тратить время, чтобы расставить и разложить все по местам. Поэтому стоит сложить все безделушки в коробки и поставить в какое-то место, где вы сможете брать их при необходимости.

Не оставляйте на ночь грязную посуду в раковине

Лучше помыть посуду сразу после ужина, потому что с утра у вас может не быть на это времени. А вечером вам придется мыть вдвое больше грязной посуды. Если есть посудомоечная машина, вам вообще будет достаточно счистить с тарелок остатки пищи и загрузить их в посудомойку.

Избавьтесь от лишних поверхностей

Для этого осмотрите свое жилье, не собралось ли у вас лишней мебели и вещей, которые уже пора выбросить. Это может быть старый диван или тумбочка, клетка от домашнего животного, которого давно нет, кресло, из которого торчат пружины. Обычно на таких ненужных предметах скапливается свалка других вещей, до которых никогда не доходят руки, чтобы их убрать. Поэтому когда вы избавитесь от старой ненужной мебели и других предметов, свалки также исчезнут сами собой.

Всегда расставляйте вещи по своим местам

Не выходите из комнаты, пока все не будет на своих местах. Если не там лежит книга или одеяло, а вещи сложены на стул или кресло, все необходимо убрать. Если сразу не расставлять вещи по местам, через два-три дня вам снова придется делать генеральную уборку, и это займет у вас не пять минут, а пол дня.

Регулярно избавляйтесь от ненужных вещей

Если вы не пользуетесь какими-либо вещами несколько мысяцев или год, то них следует избавиться. Поскольку на них во время уборки уходит львиная доля вашего времени. Зачем тратить драгоценные часы на перетирание ненужного фарфора или сувенира, подаренного сто лет назад. Переберите вещи в гардеробе, на антресолях и балконе. Наверное, там найдется много ненужного хлама, которому уже давно пора на помойку.

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