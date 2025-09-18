ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Домашние помидоры не будут гнить, будут свежими и вкусными до 4 месяцев: вот как правильно хранить

Какие лучшие методы для хранения томатов: будут свои свежие помидоры к новогоднему столу.

Вера Хмельницкая
Как хранить помидоры, чтобы долежали до нового года

Как хранить помидоры, чтобы долежали до нового года / © www.freepik.com/free-photo

Многие хозяйки с удивлением замечают, что даже самые лучшие домашние помидоры через несколько недель после сбора теряют упругость, темнеют и начинают гнить. Впрочем, огорчаться из-за этого не стоит, ведь есть несколько способов, которые помогут сохранить томаты свежими и ароматными вплоть до новогодних праздников.

Как правильно хранить домашние помидоры, чтобы оставались свежими и вкусными до 4 месяцев

  • Выбирайте правильные сорта. Не все помидоры одинаково хорошо хранятся. Дольше всего лежат среднепоздние и поздние сорта с крепкой кожурой. Они менее водянисты и имеют плотную текстуру, что позволяет избежать быстрой порчи.

  • Сбор и подготовка. Собирайте в сухую погоду. Влага на плодах способствует развитию гнили. Не мойте перед хранением. Капли воды повреждают защитную кожуру.

  • Отбирайте поврежденные плоды. Даже маленькая трещина или пятнышко может испортить соседние помидоры.

Какие лучшие способы для длительного хранения домашних помидоров

  • Способ №1. Хранение в ящиках с соломой или опилками. Выложите плоды в деревянные или картонные ящики в один слой, перекладывая их сухой соломой, опилками или пергаментом. Это позволяет избежать контакта между помидорами и замедляет процесс созревания.

  • Способ №2. Завертывание в бумагу. Каждый плод оберните в чистый лист бумаги. Такой метод сохраняет влагу внутри и предотвращает распространение порчи с одного томата на другие.

  • Способ №3. Холодный погреб. Оптимальная температура для длительного хранения помидоров — от +8 до +12 °C. При более низких показателях томаты теряют вкус и становятся бледными, а при высоких быстро созревают и портятся.

  • Способ №4. Созревание зеленых помидоров. Если вы собрали помидоры зелеными, их можно оставить в темном прохладном помещении. Чтобы ускорить процесс, положите рядом несколько яблок или бананов, эти фрукты выделяют этилен, стимулирующий созревание.

Сохраняйте помидоры плодоножкой вверх — так они дольше остаются целыми. Не складывайте большие партии в один ящик, лучше разделить на несколько небольших. Регулярно проверяйте овощи, чтобы вовремя убрать испорченные.

