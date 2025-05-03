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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
100
Время на прочтение
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Домашние средства, которые очистят шампуры и сетку гриль за две секунды: отмоете даже устаревший жир

Иногда загрязненные шампуры и решетки для гриля кажутся безнадежными — легче приобрести новые, чем тратить время на очистку. Однако существуют простые и чрезвычайно эффективные способы быстро справиться с нагаром: пригодятся обычная Coca-Cola, уксус, пищевая сода или даже открытый огонь.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как легко очистить решетку гриля от нагара и жира

Как легко очистить решетку гриля от нагара и жира / © Pixabay

Приготовьте раствор, смешав уксус и воду в равных частях и равномерно нанесите его на загрязненную поверхность. Дайте средству несколько минут для действия, после чего с помощью жесткой губки или скребка легко удалите размягченные остатки жира и копоти. Завершите процесс тщательным ополаскиванием водой.

В случае, когда жир и нагар глубоко въелись в поверхность и успели засохнуть, к уксусному раствору следует добавить пищевую соду. Получившуюся пасту нанесите на шампуры и решетку, после чего поместите их в плотный полиэтиленовый пакет, максимально перекрыв доступ воздуха. Оставьте в таком состоянии на ночь, а утром просто протрите и тщательно промойте водой.

Поместите шампуры и решетку в полиэтиленовый пакет, залив их напитком Coca-Cola так, чтобы жидкость полностью покрыла поверхность. Оставьте на 30 минут для размягчения загрязнений, затем очистите щеткой и промойте водой.

Разместите шампуры или решетку над открытым огнем и держите до полного выгорания остатков пищи — они должны превратиться в хрупкий угольный налет. После охлаждения легко устраните его с помощью металлического скребка или щетки, а в завершение хорошо промойте водой.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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