Домашние средства, которые очистят шампуры и сетку гриль за две секунды: отмоете даже устаревший жир

Как легко очистить решетку гриля от нагара и жира / © Pixabay

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Приготовьте раствор, смешав уксус и воду в равных частях и равномерно нанесите его на загрязненную поверхность. Дайте средству несколько минут для действия, после чего с помощью жесткой губки или скребка легко удалите размягченные остатки жира и копоти. Завершите процесс тщательным ополаскиванием водой.

В случае, когда жир и нагар глубоко въелись в поверхность и успели засохнуть, к уксусному раствору следует добавить пищевую соду. Получившуюся пасту нанесите на шампуры и решетку, после чего поместите их в плотный полиэтиленовый пакет, максимально перекрыв доступ воздуха. Оставьте в таком состоянии на ночь, а утром просто протрите и тщательно промойте водой.

Поместите шампуры и решетку в полиэтиленовый пакет, залив их напитком Coca-Cola так, чтобы жидкость полностью покрыла поверхность. Оставьте на 30 минут для размягчения загрязнений, затем очистите щеткой и промойте водой.

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Разместите шампуры или решетку над открытым огнем и держите до полного выгорания остатков пищи — они должны превратиться в хрупкий угольный налет. После охлаждения легко устраните его с помощью металлического скребка или щетки, а в завершение хорошо промойте водой.