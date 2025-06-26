Домашние средства от мух: как сделать ловушки для насекомых за считанные минуты

Ловушка с яблочным уксусом. Этот вариант является одним из самых действенных, к тому же, такую ловушку очень легко сделать. Что для этого надо? Возьмите пол-литровую банку и налейте 200 мл яблочного уксуса. Накройте емкость пищевой пленкой и зафиксируйте ее резинкой. Сделайте ножницами в пленке несколько дырочек. Мухи, почувствовав привлекательный кисловатый аромат, будут залезать внутрь, но выбраться оттуда уже не смогут.

Банановая ловушка. Этот метод прекрасно работает для фруктовых мушек, когда они атакуют свежие ягоды и фрукты на кухне. Чтобы сделать ловушку, в чистую пол-литровую банку налейте немного яблочного уксуса. Также положите туда несколько кусочков перезревшего банана. Сделайте конус из плотной бумаги и вставьте в банку узким концом вниз. Аромат фрукта быстро привлечет мух, а узкое отверстие не позволит им выбраться из ловушки.