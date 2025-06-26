ТСН в социальных сетях

Домашние средства от мух: как сделать ловушки для насекомых за считанные минуты

Летом мухи надоедают больше всего, которые не только крайне назойливы, но и могут быть потенциально опасными для здоровья. Однако есть простые народные методы, которые помогут быстро избавиться от этих незваных гостей в вашем доме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от мух в своем доме

Как избавиться от мух в своем доме / © Freepik

Как сделать ловушки для мух из того, что всегда есть под рукой

  • Ловушка с яблочным уксусом. Этот вариант является одним из самых действенных, к тому же, такую ловушку очень легко сделать. Что для этого надо? Возьмите пол-литровую банку и налейте 200 мл яблочного уксуса. Накройте емкость пищевой пленкой и зафиксируйте ее резинкой. Сделайте ножницами в пленке несколько дырочек. Мухи, почувствовав привлекательный кисловатый аромат, будут залезать внутрь, но выбраться оттуда уже не смогут.

  • Банановая ловушка. Этот метод прекрасно работает для фруктовых мушек, когда они атакуют свежие ягоды и фрукты на кухне. Чтобы сделать ловушку, в чистую пол-литровую банку налейте немного яблочного уксуса. Также положите туда несколько кусочков перезревшего банана. Сделайте конус из плотной бумаги и вставьте в банку узким концом вниз. Аромат фрукта быстро привлечет мух, а узкое отверстие не позволит им выбраться из ловушки.

  • Ловушка с моющим средством. Это самый простой вариант для тех, кто не хочет тратить время на конусы или пленки. В блюдце или неглубокую миску налейте немного яблочного уксуса, добавьте одну каплю моющего средства для посуды и аккуратно все перемешайте. Мухи, которые прилетят на привлекательный запах, быстро утонут в такой ловушке.

