Домашний майонез без сырых яиц: самый простой рецепт за 2 минуты

Майонез / © Фото из открытых источников

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Уже готовый майонез можно добавлять в салаты и использовать как намазку на бутерброды. Храните его в закрытой емкости в холодильнике, но недолго. Готовьте порцию, которую можете съесть в течение трех дней.

Об этом пишет aartimadan.

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Такой майонез получается однородным и густым, а также вкусным. Его приготовление занимает всего пару минут: достаточно смешать все ингредиенты в емкости и взбить блендером.

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Как приготовить дома майонез

Какие ингредиенты нужны:

полстакана оливкового или подсолнечного масла

четверть стакана молока 2–3% жирности

чайная ложка столового или яблочного уксуса

половина чайной ложки соли

чайная ложка горчицы

щепотка куркумы (необязательный ингредиент, добавляется для желтоватого цвета)

по желанию — любимая зелень

Все ингредиенты переместить в блендер и взбивать до густой массы.

Раньше мы писали о том, как приготовить домашний майонез без ущерба для фигуры. Больше об этом читайте в новости.

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