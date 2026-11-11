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Домашний майонез без сырых яиц: самый простой рецепт за 2 минуты
Домашний майонез — вкуснейший и популярный соус, который лучше готовить без сырых яиц.
Уже готовый майонез можно добавлять в салаты и использовать как намазку на бутерброды. Храните его в закрытой емкости в холодильнике, но недолго. Готовьте порцию, которую можете съесть в течение трех дней.
Об этом пишет aartimadan.
Такой майонез получается однородным и густым, а также вкусным. Его приготовление занимает всего пару минут: достаточно смешать все ингредиенты в емкости и взбить блендером.
Как приготовить дома майонез
Какие ингредиенты нужны:
полстакана оливкового или подсолнечного масла
четверть стакана молока 2–3% жирности
чайная ложка столового или яблочного уксуса
половина чайной ложки соли
чайная ложка горчицы
щепотка куркумы (необязательный ингредиент, добавляется для желтоватого цвета)
по желанию — любимая зелень
Все ингредиенты переместить в блендер и взбивать до густой массы.
Раньше мы писали о том, как приготовить домашний майонез без ущерба для фигуры. Больше об этом читайте в новости.