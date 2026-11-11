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Дата публикации
Категория
Разное
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369
Время на прочтение
1 мин

Домашний майонез без сырых яиц: самый простой рецепт за 2 минуты

Домашний майонез — вкуснейший и популярный соус, который лучше готовить без сырых яиц.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Майонез

Майонез / © Фото из открытых источников

Уже готовый майонез можно добавлять в салаты и использовать как намазку на бутерброды. Храните его в закрытой емкости в холодильнике, но недолго. Готовьте порцию, которую можете съесть в течение трех дней.

Об этом пишет aartimadan.

Такой майонез получается однородным и густым, а также вкусным. Его приготовление занимает всего пару минут: достаточно смешать все ингредиенты в емкости и взбить блендером.

Как приготовить дома майонез

Какие ингредиенты нужны:

  • полстакана оливкового или подсолнечного масла

  • четверть стакана молока 2–3% жирности

  • чайная ложка столового или яблочного уксуса

  • половина чайной ложки соли

  • чайная ложка горчицы

  • щепотка куркумы (необязательный ингредиент, добавляется для желтоватого цвета)

  • по желанию — любимая зелень

Все ингредиенты переместить в блендер и взбивать до густой массы.

Раньше мы писали о том, как приготовить домашний майонез без ущерба для фигуры. Больше об этом читайте в новости.

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