Домашний сад в квартире: 9 фруктовых деревьев, которые можно выращивать в помещении

Лимон / © Associated Press

Все больше любителей растений превращают свои дома в мини-садаки, высаживая цитрусовые, гранаты или даже авокадо. Эксперты объясняют: комнатные фруктовые деревья цветут и плодоносят не хуже садовых, если обеспечить им свет и правильный уход.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперт Саманта Сержант отмечает, что горшечные растения быстрее истощают почву, поэтому ее нужно чаще обновлять. В то же время большинству таких деревьев нужно максимально интенсивное освещение — лучше всего южное окно или лампы для роста.

Ниже — подборка из девяти деревьев, которые специалисты рекомендуют для комнатного выращивания, вместе с ключевыми советами по уходу.

Карликовый гранат

Компактный сорт, который легко помещается в 19-38 литровые горшки. В отличие от обычных гранатов, не требует больших площадей и хорошо переносит засуху. Для успешного выращивания важны органическая, хорошо дренированная почва и яркий свет.

Размер: 60-120 см

Условия: много света; легкий, питательный субстрат

Фиговое дерево

Популярный вариант для помещений, особенно выносливые сорта Chicago Hardy и Celeste. Зимой листья могут желтеть — это сигнал уменьшить полив, пока дерево находится в зимнем покое. Фиги самоопыляемые, поэтому не требуют дополнительных растений-компаньонов.

Размер: 1,2-1,5 м

Условия: яркий свет; хорошо дренированная почва

Лимон Мейера

Известен душистыми белыми цветами, наполняющими дом цитрусовым ароматом. Но для плодоношения требуется ручное опыление — перенос пыльцы кисточкой между цветами.

Размер: 90-120 см

Условия: яркий свет; дренированная, слабокислая почва

Кумкват

Дерево с мелкими плодами, которые можно есть вместе с кожурой. Требует не менее 8-10 часов солнечного света, поэтому лучше ставить его на южное окно.

Размер: 90-120 см

Условия: яркий свет; дренированная слабокислая почва

Мандарин

Влажная, но не залитая почва — ключ к здоровому мандариновому дереву. Перед поливом стоит проверять землю на глубине нескольких сантиметров. Зимой растение обрезают, но если появляются почки — работы прекращают.

Размер: 90-120 см

Условия: яркий свет; слабокислая хорошо дренированная почва

Авокадо

Легко прорастает из косточки, но плодоносить может только через 15-20 лет, если не привито. В помещении дерево требует очень интенсивного освещения, иногда — дополнительных ламп.

Размер: 1,5-2,4 м

Условия: яркий свет; хорошо дренированная почва

Каламондин (комнатный апельсин)

Один из самых распространенных цитрусов для выращивания в помещении. Дает небольшие кисловатые плоды, пригодные для мармелада или напитков. Хорошо переносит сухой воздух и периодическую зимнюю засуху.

Размер: 1,8-2,4 м

Условия: яркий свет; слабокислая хорошо дренированная почва

Оливковое дерево

Прекрасно подходит для квартир, если обеспечить ему прохладное место зимой и регулярный полив. Плодоносящие сорта — европейские оливы, именно их рекомендуют покупать.

Размер: 2,1-2,7 м

Условия: яркий свет; дренированный субстрат

Мандарины (tangerine)

Близкие родственники мандаринов с таким же уходом, но с более обильным и ароматным цветением. Эксперты советуют внимательно следить за появлением мучнистых червецов и щитовки — вредители часто прячутся под листьями и в узлах стебля.

Размер: 90-120 см

Условия: слабокислая, хорошо дренированная почва; яркий свет

Напомним, некоторые растения, несмотря на популярность, создают больше хлопот, чем пользы. Специалисты рассказали, какие комнатные растения не подходят для длительного выращивания в доме.