Домашняя чистка пуховика без воды и химчистки: несколько простых трюков, чтобы освежить зимнюю куртку
Предлагаем несколько простых способов освежить зимние куртки и пальто без стирки и химчистки.
Пора достать из шкафа зимнюю верхнюю одежду, но после нескольких месяцев без использования куртки и пальто могут приобрести неприятный запах. Однако нет нужды в машинной стирке и длительной сушке — существуют эффективные методы освежения пуховика дома без воды и химии.
Как освежить куртку
Если ваша куртка пахнет затхлостью или просто нуждается в свежести, самый простой и эффективный способ — разместить ее на свежем воздухе. Повесьте пуховик на балкон или террасу — и он буквально за короткое время снова обретет приятную свежесть.
Удаление пыли из куртки
Зимние куртки часто накапливают пыль, особенно на плечах и рукавах. Чтобы не стирать всю куртку через несколько загрязнений, воспользуйтесь следующими методами:
Аккуратно пройдитесь мягкой щеткой по поверхности, чтобы удалить пыль и грязь.
Если на куртке есть небольшие пятна, смочите мягкую ткань в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства и осторожно протрите загрязнение. Избегайте чрезмерного увлажнения — чем меньше воды, тем безопаснее для внутреннего наполнителя пуховика.
Как сохранить зимние куртки свежими
Чтобы зимняя верхняя одежда не впитывала неприятные запахи во время хранения:
Используйте чехлы, позволяющие ткани дышать и одновременно защищают ее от пыли.
Избегайте парфюмерии. Аромат духов может оставлять следы на тканях, которые притягивают грязь и повреждают материал.
Эти простые советы помогут вам сохранить зимние куртки и пуховики свежими, готовыми к носке, без частой стирки и сушки.