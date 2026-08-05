Мясо / фото для иллюстрации / © www.freepik.com/free-photo

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Многие считают крафтовые мясные магазины слишком дорогими, однако именно там можно найти доступные альтернативы популярным вырезкам.

Об этом пишет издание Bon Appétit.

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В отличие от супермаркетов, специализированные магазины обычно закупают животных целиком. Это заставляет мясников находить применение каждой части туши и предлагать покупателям менее известные, но чрезвычайно вкусные отрубы по привлекательной цене.

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Специалисты отмечают, что куски мяса из активных мышц, например из плеча или голени, более жесткие по своим структурным свойствам, однако именно они обладают самым насыщенным и ярким вкусом. Главный секрет их приготовления заключается в длительном медленном тушении или правильной обжарке.

Бюджетная говядина: насыщенный вкус за умеренную цену

Оптимальным и очень выгодным выбором для запекания или тушения является говяжья грудинка, ведь небольшого куска весом около 700 граммов хватит, чтобы накормить семью из четырёх человек.

Любителям стейков отлично подойдут мышцы брюшной части туши, известные как «плоская мышца» или «фланк». Это чрезвычайно сочные отрубы, которые важно не пережаривать (идеально до степени прожарки Medium) и нарезать строго поперек волокон, чтобы мясо сохранило нежность.

Если же вы ищете более дешевую альтернативу ребрам или телятине для оссобуко (традиционного блюда итальянской кухни), стоит обратить внимание на говяжью голень и ножку. Открытая кость с костным мозгом при длительном варке придает бульонам и соусам особую густоту и насыщенность.

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В свою очередь, отрубы из верхней части туши, такие как лопатка, идеально подходят для гуляша и тушеных блюд, а по нежности и вкусу в стейках вполне способны заменить дорогой рибай или вырезку.

Свинина — вкусная и сочная альтернатива ребрышкам

Эти куски свиной вырезки, которые стоят дешевле классических реберных отбивных, ничуть не уступают им по качеству. Благодаря жиру и соединительной ткани это мясо становится очень нежным при обжаривании с последующим доводированием в духовке.

Свиная шейка, являющаяся продолжением вырезки, отличается прекрасным жировым слоем и одинаково хорошо раскрывает свои вкусовые качества как при медленном мариновании для гриля, так и при длительном тушении или обжаривании на сковороде.

Самым простым и быстрым в приготовлении является свиной стейк из лопатки. Его достаточно приправить, обжарить по несколько минут с каждой стороны и тонко нарезать, что делает его идеальной основой для домашних тако или быстрого ужина.

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Баранина — изысканность без лишних затрат

Отличная альтернатива дорогим каре и жареным ребрышкам — отбивная из баранины. После приготовления она получается очень нежной и стоит почти вдвое дешевле классических вариантов. Лучше всего для этих блюд подходят — лопатка, бедро или вырезка молодого ягненка.

Настоящей находкой для любителей тушеных блюд и насыщенного рагу являются баранья голень и шейка. Большое количество коллагена и костного мозга в процессе длительного приготовления делает это мясо невероятно мягким и сочным.

Если же нужно приготовить ужин на 3–4 человека, а покупать целую баранью ногу нет необходимости, идеальным выбором станет верхняя часть задней ножки весом до 700 граммов, которую можно быстро запечь или приготовить на гриле.

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