Дорожная разметка сеет хаос в одном из европейских городов (фото)

Фото иллюстративное / © pixabay.com

Жители английского города Биркенгеда пожаловались на удивительные новые дорожные разметки, которые, по их словам, выглядят как «гигантские снеки Wotsits» и создают беспорядки на улицах города.

Об этом говорится в dailymail.

Большие оранжевые и желтые фигуры в форме таблеток были нанесены на Grange Road West в центре города. Эти формы покрывают тротуар и часть дороги, а сверху на них расположены оранжевые клумбы — впоследствии добавят скамейки.

Большие оранжевые и желтые фигуры в форме таблеток Фото: dailymail.

Проект является частью испытания новой зоны с низким уровнем трафика (Low Traffic Neighbourhood, LTN), в пределах которого улицу сделают односторонней.

Представители городского совета Виррала объяснили, что яркое покрытие и уличная мебель символизируют «новую границу» между «расширенной пешеходной зоной» и проезжей частью. Это, по словам совета, «заметный, но простой способ изменить динамику улицы без масштабных строительных работ».

Ожидается, что улица превратится в приятную торговую аллею вместо перегруженной дорогами.

Однако местные жители не разделяют оптимизм. Один из посетителей паба Charing Cross сравнил оранжевые пятна с «гигантскими Wotsits». Другая женщина, Джой Лонгшоу, сказала: «Я не против немного психоделии, но это уже слишком». Она отметила, что это выглядит как «если бы Поллок и Дали имели ребенка» — хаотично и неудобно, особенно для людей с нарушением зрения.

Предприниматель Найджел Ньето добавил, что местные бизнесы не оказывали никакого влияния на решения по дизайну. По его словам, скамейки устанавливают без согласия владельцев магазинов, которые опасаются, что они станут местом для распития алкоголя. Он также раскритиковал яркий дизайн как «слишком пестрый и неподходящий духу улицы».

Некоторые жители назвали улицу «детской площадкой» и «расточительством средств», а один даже заявил, что город стал «посмешищем».

«Вроде бы выпустили детей из детсада и дали им краску», — говорят они.

Из-за ремонтных работ несколько предпринимателей сообщили об уменьшении потока клиентов.

Советник Юэн Томэни признал, что разметка выглядит «несколько раздражительно» и попросил провести проверку, чтобы убедиться, что все отвечает утвержденным планам.

Схема стала частью более широкой 20-летней программы Birkenhead 2040 Framework, направленной на возрождение города. Томени подчеркнул, что жители и бизнес хотят сделать Grange Road West полностью пешеходной, а не только односторонней.

Представитель городского совета отметил, что цветное покрытие и уличная мебель призвана «улучшить доступ к магазинам, кафе и сервисам, сделать район более привлекательным, повысить безопасность и увеличить посещаемость бизнесов».

В течение первых шести месяцев жители и предприниматели смогут оставить свои отзывы по экспериментальной зоне.

Тем временем на дорогах Франции начал появляться необычный и пока редкий дорожный знак — «песчаный цветок».

Такой знак на автодорогах сбивает с толку водителей, которые не знают, как на него реагировать. За этим удивительным символом стоит глубокий экологический смысл.