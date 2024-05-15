Доставайте заранее из холодильника: повара рассказали, почему нельзя жарить холодные яйца

Самым популярным завтраком среди украинцев остаются жареные яйца. Они готовятся очень просто и быстро, но оказывается, не все знают, как их правильно жарить.

К сожалению, часто люди, спеша, допускают одну важную ошибку, а именно жарят яйца, которые только что вытащили из холодильника. Кулинары же говорят, что делать этого не стоит.

Почему нельзя жарить холодные яйца? Резкий перепад температуры повлияет на консистенцию будущего блюда отрицательно. Как только на разогретой сковородке окажется холодное яйца, то его желток очень быстро затвердеет, а белок в течение длительного времени будет оставаться жидким.

Если желток уже готов или даже пережарен, а белок все еще растекается, то вкусная утренняя яичница у вас точно не получится.

А еще из-за такого температурного режима вкус яйца будет менее выраженным, поэтому вы не сможете полностью насладиться своим завтраком.

Кулинары предостерегают, не спешите жарить яйца сразу после того, как вы извлекли их из холодильника. Пусть они полежат при комнатной температуре хотя бы минуту-две. А еще лучше – доставайте яйца из холодильника заранее, тогда у вас точно не будет никаких проблем.

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