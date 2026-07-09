Дожди после жары могут уничтожить урожай: как защитить помидоры от фитофторы и других болезней

Помидоры. / © pexels.com

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Вторая половина лета — самый сложный период для томатов. Жара, резкие перепады температур и дожди создают идеальные условия для развития грибковых болезней, из-за которых можно потерять значительную часть урожая. В июле важно регулярно осматривать кусты и своевременно реагировать на первые признаки проблем.

Какие симптомы нельзя игнорировать и как защитить помидоры от болезней и вредителей, сообщили эксперты издания deccoria.

Самые опасные болезни томатов

Фитофтора

Болезнь быстро развивается при влажной погоде и умеренных температурах. Первым симптомом есть неравномерные коричневые пятна на листьях. Со временем листья высыхают, а поражения распространяются на стебли и плоды. При высокой влажности на нижней стороне листьев можно увидеть нежный белый споровый налет. Если не лечить, фитофтороз может уничтожить всю плантацию в течение недели.

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Альтернариоз или сухая пятнистость листьев

Характерным симптомом этой болезни есть коричневые пятна с четкими концентрическими кольцами. Она обычно начинается с самых старых листьев, а затем распространяется на побеги и плоды. Дожди создают идеальные условия для прорастания спор гриба и развития болезни.

Пятнистость листьев томатов

Сначала на листьях появляются мелкие серые или светло-коричневые пятна с более темной каемочкой, а затем оно постепенно желтеет, засыхает и опадает, ограничивая фотосинтез и снижая урожайность. Болезнь развивается особенно быстро в густых посадках, где плохая циркуляция воздуха.

Серая плесень

Она поражает плоды, стебли и цветы — они сначала покрываются характерным серым, внимательным налетом. Впоследствии зараженные ткани, в том числе и плоды, быстро гниют — особенно в прохладную, дождливую погоду.

Натуральные способы защиты помидоров

В сухую погоду поливать кусты лучше всего утром, направляя воду непосредственно к корню. Ведь смачивание листьев значительно увеличивает риск заражения.

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Важно регулярно удалять нижние листья, касающиеся земли. Эта процедура улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает контакт растения с влажной почвой. Эта простая манипуляция является хорошей защитой помидоров от бактериальных и грибковых инфекций. В частности, таких как фитофтороз.

Удобрение помидоров

Навоз из крапивы — хорошая поддержка для помидоров, ведь улучшает иммунитет растений, а также борется с тлей и паутинным клещом.

Чтобы его приготовить, залейте килограмм свежей крапивы 10 л воды и оставьте в темном месте на 10-14 дней. После завершения брожения навоз разбавляют 1:10 и используют для полива и опрыскивания.

Навоз из хвоща лучше всего подходит для борьбы с фитофторозом картофеля, серой гнилью, мучнистой росой и ржавчиной.

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Чтобы приготовить опрыскивание, залейте килограмм хвоща 10 литрами воды. Накройте контейнер марлей и поставьте его в тесное место на 10-14 дней. Приготовленный навоз разбавляют водой в соотношении 1:10 и применяют в качестве опрыскивателя каждые две недели.

Опрыскивание молоком является хорошим способом уменьшения грибковых заболеваний, так как создает тонкий белковый слой на поверхности листьев, препятствующий прорастанию некоторых грибковых спор. Оно помогает бороться с фитофторозом и тлей, а также обеспечивает растения кальцием, что важно в случаях верхней гнили цветков.

Чаще используется соотношение одна часть молока к двум частям воды. Обработку проводят профилактически каждые 7-10 дней, желательно утром в сухую погоду. Опрыскивание молоком эффективно на ранних стадиях развития болезни.

Напомним, мы писали о том, как правильно подвязывать томаты черри , чтобы они были здоровее и обильнее рождали.

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