Драгоценности, притягивающие беду: народные приметы и как очистить украшения от негатива

Старые драгоценности могут нести на себе негатив предыдущих владельцев

Издавна считалось, что благородные металлы и драгоценные камни способны записывать на себя эмоции, болезни и судьбу своих владельцев. Поэтому наши предки с большой осторожностью относились к чужим ювелирным изделиям, понимая, что вместе с украшением можно случайно примерить на себя чужое горе.

О приметах опасных украшений пишет «Радио Трек». Однако эта тема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Когда украшения притягивают негатив — 5 случаев

Найдены украшения. Любое найденное на улице ювелирное украшение несет в себе тяжелую энергетику. Предыдущий владелец, потеряв дорогую сердцу вещь, оставил на ней свою жалость и отчаяние. Эзотерики советуют приложить усилия для поиска настоящего хозяина, а если это невозможно — такую вещь лучше продать или переплавить на новое украшение. Надеть ее на себя категорически не рекомендуется.

Украденные драгоценности. В народе считается, что вор, присваивая чужое имущество, уносит на себя весь негатив и болезни предыдущего владельца. Украденные вещи никогда не приносят счастья новому хозяину и становятся источником постоянных жизненных неудач.

Украшения с искусственными камнями. Энергетический диссонанс возникает, когда благородное золото совмещают с искусственными камнями. Натуральные минералы формируются в земных недрах тысячелетиями, накапливая силу, которой потом щедро делятся с человеком. Вместо этого искусственные камни работают как энергетический вампир: они впитывают в себя энергетику хозяина, вытягивая из него позитив и здоровье.

Вещи из ломбарда. Золотые и серебряные вещи люди сдают в ломбард от хорошей жизни. Часто туда попадают похищенные или выдуренные украшения, или изделия, с которыми расстались из-за долгов и безысходности. Соответственно такие вещи буквально заряжены на бедность, болезни и нищету.

Подарки от недоброжелателей. Чтобы подаренное ювелирное украшение несло позитив и радовало своего владельца, оно должно быть презентовано от всего сердца. Если же кольцо или цепочка дарит человек, с которым у вас частые конфликты и который вам завидует, то эта вещь ничего кроме негатива не принесет.

Проклятие мирового масштаба — убивающие бриллианты.

Убеждение, что чужие или украденные драгоценности несут смерть и разруху, имеет вполне реальные исторические подтверждения. Самым ярким примером является легендарный бриллиант Кохинур, который сегодня украшает корону британских монархов. Индия уже много лет официально требует от Великобритании вернуть этот исторический камень.

Как пишет издание Vogue Arabia, согласно древнему индуистскому тексту, Кохинур несет страшное проклятие: он приносит невероятную власть, но вместе с тем — неизбежную смерть любому мужчине, который его наденет. Именно поэтому в британской королевской семье существует строгое правило: этот бриллиант можно носить исключительно женщинам.

Не менее печально известен синий бриллиант Хоупа. Подробности его кровавой истории и мистические свойства рассказывает журнал Смитсоновского института, где камень хранится сегодня. По преданию, он был украден из статуи богини Сити в Индии. После этого бриллиант оставлял за собой кровавый след: его владельцы, среди которых была французская королева Мария Антуанетта, сталкивались с банкротствами, безумием, трагическими случаями и насильственной смертью. Цепь несчастий прервалась только тогда, когда камень был передан в музей, где он перестал принадлежать кому-то лично.

Как очистить украшение — силы природных стихий

Если вы все же получили в наследство старинное кольцо, купили винтажную брошь или сомневаетесь в искренности человека, подарившего вам золотое украшение, изделие необходимо очистить от отрицательной энергетики. Для этого чаще всего используют силу естественных стихий.

Самый простой способ — положить украшение на несколько дней в обычную каменную соль, которая прекрасно впитывает чужеродную энергетику (после этого соль обязательно нужно выбросить). Также можно промыть драгоценность под проточной водой или зарыть ее на сутки в землю, чтобы природа забрала весь негатив.

Самым же мощным очистителем считается огонь. Достаточно несколько раз осторожно пронести драгоценное украшение над огнем свечи или костром, чтобы разорвать его связь с прошлым владельцем и сделать безопасным для себя.

Напомним, драгоценности, которые мы носим, требуют надлежащего ухода. Чрезмерное использование влаги или трения может привести к повреждениям, а недостаточный уход испортить их вид. Но надо помнить, что каждый вид металла и разные камни требуют разных способов чистки.

