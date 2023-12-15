Дракону понравится: утонченный френч со стразами — идея для сияющего новогоднего маникюра

Даже если вы не верите в гороскопы, стоит сделать новогодний маникюр в стиле символа грядущего года. Так вы избавите себя от необходимости метаться между разными цветами, выбирая тот, который подойдет наилучшим образом. Все-таки Новый год и так каждый год несет кучу забот, поэтому думать о новогодних ногтях совсем не хочется.

Символом грядущего Нового 2024 станет Зеленый Деревянный Дракон. Это мифическое существо, которое очень любит драгоценные камешки, которые переливаются сиянием и блестят.

Поэтому стилисты рекомендуют внимательнее присмотреться к блестящему маникюру. Если у вас длинные ногти, можете попытаться сделать изящный френч со стразами, которые будут блистать, как бриллианты, и привлекут внимание символа Нового года.

Маникюр 2024 френч (фото) / Фото: pinterest.com

Маникюр 2024 френч (фото) / Фото: pinterest.com

Маникюр 2024 френч (фото) / Фото: pinterest.com

Такой маникюр легко сделать даже у себя дома. Нужно запастись красивыми стразами и специальным клеем для них. Сначала, конечно, на ногте наносится основание – база и полуразоренный лак. Затем создайте классический французский маникюр. Можно также поэкспериментировать с рисунками, если у вас есть на это желание.

Дождитесь, чтобы лак высох, а затем приступайте к декорированию стразами. Здесь можно проявить свою фантазию или подсмотреть варианты расположения блесток в Сети. Не забудьте покрыть готовый маникюр топом, чтобы стразы держались подольше.

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