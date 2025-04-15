Древесная зола как удобрение и не только: как правильно применять ее для растений

Древесная зола как удобрение

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Зола, образующаяся в результате сжигания органических материалов растительного происхождения, является ценным и многофункциональным ресурсом для садоводов и огородников. Ее применение уходит в старину, когда земледельцы интуитивно замечали положительное влияние пепла на рост и урожайность культур. Сегодня научно доказано, что зола содержит широкий спектр макро- и микроэлементов, необходимых для полноценного развития растений, а также имеет ряд других полезных свойств.

Какая зола самая полезная

Химический состав продуктов сжигания древесины может варьироваться в зависимости от вида. Например , зола, полученная от сжигания лиственных пород деревьев, считается более питательной для овощных культур по сравнению с золой хвойных деревьев, содержащей меньшее количество полезных элементов. Кроме того, зола от сжигания молодых стволов содержит большую концентрацию калия, чем зола от старых деревьев.

Почему огородники выбирают золу

Благодаря значительному содержанию калия и фосфора в древесной золе, ее использование в качестве удобрений может стать простой и природной альтернативой минеральным удобрениям, содержащим аналогичные элементы.

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Важным преимуществом является ее натуральное происхождение.

Все необходимые для растений элементы в зол и находятся в легкодоступной форме, что способствует их эффективному усвоению.

Кроме фосфора и калия, это удобрение также богато магнием, железом, бором, молибденом, марганцем и другими микроэлементами. Кроме того, она является доступным источником важных для растений элементов, таких как калий, кальций и магний. Именно поэтому те, кто выращивает помидоры, часто используют золу для профилактики вершинной гнили, возникающей из-за недостатка кальция.

Огородники ценят древесную золу за ее сходство с известью в способности повышать pH почвы, хотя она действует быстрее, являясь водорастворимой, но требуя большего количества по весу для достижения аналогичного эффекта.

Важным преимуществом золы над известью является ее бесплатность для тех, кто имеет доступ к дровам или растительным остаткам для сжигания.

Древесная зола также может быть эффективным средством в борьбе с улитками. По аналогии с давним способом получения щелочи путем пропускания воды через золу, попадая на влажное тело улитки, зола при увлажнении вызывает раздражение, отпугивающее этих вредителей от растений.

Положительное влияние внесенной в почву золы достаточно длительно и может сохраняться в течение 2-4 лет.

Как правильно использовать древесную золу в саду и огороде

За исключением азота, теряемого при сжигании древесины, зола содержит почти весь спектр элементов, необходимых для здорового роста растений. Поэтому для культур, имеющих высокую потребность в азоте, потребуется дополнительная подкормка. Следует учитывать, что одновременное внесение азотных удобрений и золы может привести к чрезмерному выделению аммиака, что может повлиять на молодые растения.

Калий, кальций, магний и некоторые другие компоненты золы способны снижать кислотность почвы, поэтому использовать ее нужно с осторожностью, учитывая тип почвы. Для кислых почв такое удобрение будет очень полезным, но на нейтральных или щелочных почвах его применение может привести к чрезмерному повышению уровня pH, что усложнит усвоение растениями других важных питательных веществ. Ее применение следует ограничивать случаями, когда pH почвы не превышает 7,5. Перед внесением золы и несколько месяцев спустя необходимо проверять уровень pH почвы. Для ориентировочной проверки в домашних условиях можно использовать уксус (для обнаружения щелочного грунта за шипением) и пищевую соду (для обнаружения кислого грунта за шипением после увлажнения). Однако для более точных результатов рекомендуется использовать профессиональные тесты, а также проверять содержание калия в почве, поскольку внесение золы в почву с высоким содержанием калия может нарушить усвоение других питательных веществ растениями.

Важно учитывать требования различных садовых и огородных культур к уровню pH почвы. Большинство овощей хорошо растут при pH 6,0-7,5, а корнеплоды, за исключением картофеля, — при pH 6,0-6,8. Картофель же уязвим к грибковым заболеваниям и парше на нейтральных и щелочных почвах, поэтому древесную золу для нее целесообразно использовать только для опудривания срезов семенных клубней перед посадкой с целью предотвращения гниения.

Среди растений, которые положительно реагируют на внесение древесной золы — клубника, сливы, груши и яблони. Фруктовые культуры нуждаются в калии (которого в древесной золе около 3%) для активного цветения и плодоношения. Содержание калия в золе может варьироваться в зависимости от возраста сожженной древесины: молодая древесина, например после обрезки, содержит больше калия, чем старые толстые ветки.

Луковичные растения предпочитают супесчаные почвы с pH 6,0-7,0, но в такие почвы часто вносят органические удобрения (навоз или компост), которые могут снижать уровень pH. В этом случае зола поможет сбалансировать pH и обеспечит луковицы необходимым кальцием для здорового развития листьев и крепких стеблей.

Кислолюбивые растения, такие как розы, пионы, голубика, черника и подсолнечник, не нуждаются в внесении золы и могут погибнуть в условиях повышенной щелочности, поскольку не смогут усваивать необходимые питательные вещества. Первым признаком чрезмерного подщелачивания является хлороз листьев, при обнаружении которых следует немедленно снизить pH почвы с помощью элементарной серы.

Следует помнить о высокой растворимости древесной золы, поэтому ее необходимо хранить в совершенно сухом месте до использования, в том числе перед добавлением в компостную кучу. Воздействие дождя может привести к вымыванию калия и образованию липкого осадка, что потеряет свою ценность.

Чрезмерное внесение большого количества золы на одном участке может привести к чрезмерному известкованию и засолению почвы. Соли, содержащиеся в золе, могут накапливаться при ее интенсивном использовании.

Как вносить золу в почву и компост, какие растения удобрять

Для эффективного использования древесной золы как удобрения, время ее внесения в грунт имеет значение. Рекомендуется проводить эту процедуру в конце или в самом начале вегетационного сезона. Такой подход позволяет соединениям, содержащимся в золе и могут быть агрессивными для растений, вступить в реакцию с почвенной влагой и нейтрализоваться до весенней посадки.

В таком случае ориентировочный расход золы составляет около 70 граммов на квадратный метр.

Существуют также определенные нормы внесения золы непосредственно в почву для разных видов огородных культур:

Для удобрения огурцов рекомендуется всыпать примерно одну горсть золы прямо в каждую лунку перед посадкой семян.

Аналогичный способ применяется для таких овощей, как перец, помидоры и капуста — одна горсть золы в каждую посадочную ямку.

Смородину лучше подкармливать весной, внося около одного стакана золы в предварительно выкопанную ямку и присыпая ее сверху слоем почвы.

При подкормке клубники и земляники золу рассыпают между рядами кустов из расчета один стакан на один квадратный метр, после чего почву тщательно разрыхляют.

По такому же принципу можно подкармливать петрушку, морковь, свеклу и редьку , рассыпая золу между рядами с последующим рыхлением.

Для удобрения картофеля в каждую лунку перед посадкой клубня добавляют примерно четверть стакана золы, которую тщательно перемешивают с почвой.

При наличии большого количества золы ее можно эффективно использовать при приготовлении компоста. Учитывая, что «коричневая» составляющая компоста богата углеродом (солома, сено, сухие листья), а «зеленая» — азотистыми веществами (скошенная трава, кухонные отходы), добавление золы происходит следующим образом.

Если компостная груда активно разлагается и горячая, золу вносят примерно раз в месяц, распределяя слой толщиной 2 см на каждые 50 см слоя «коричневых» материалов и 15 см слоя «зеленых». Обязательно перемешивание компостной кучи после каждого добавления нового слоя.

В случае холодной компостной кучи, к которой материалы добавляются нерегулярно, золу лучше вносить в конце лета и осенью, чтобы она успела разложиться вместе с другими компонентами к использованию готового компоста в следующем сезоне.