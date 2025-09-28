Древесные ароматы: лучшие женские духи для осени-2025

Духи. / © Pexels

Реклама

Осень – идеальное время, чтобы воспользоваться древесными духами. Именно эти ароматы дарят ощущение тепла и уюта, когда на улице становится прохладнее.

Какие ароматы лучше подойдут на осень, рассказали эксперты изданию Bazaar.

Некоторые осенние ароматы очень пряные – имеют ноты амбры и мускуса. Другие – содержат скрытую сладость с гурманским характером. Древесные ароматы хорошо сочетаются с легкими цветочными нотами – такими как жасмин или роза. Также многие ароматы имеют древесные и ванильные ноты.

Реклама

Byredo Bal d'Afrique Absolu de Parfum

Аромат полон землистых нот – бергамота и кедра, но он все же обладает легкостью.

Основные ноты: бергамот, кедр, ветивер, черная смородина, мускус.

Dior Bois Talisman

Этот желанный аромат является отличным выбором для любителей ванили, поскольку содержит три итерации гурманской ноты: ванильный настой, ванильный экстракт и ванилин.

Основные ноты: кедр, ванильный настой, ванильный экстракт, ванилин.

Tom Ford Oud Wood

Этот парфюм немного дымный и немного пряный. Этот уникальный аромат также наполнен ладаном.

Ключевые ноты: сандаловое дерево, китайский перец, кедр, агаровое дерево.

Kilian Paris Sacred Wood

Это унисекс-парфюм сочетает пряные семена амбретты с сандаловым деревом, кедром и кремовым бальзамическим маслом.

Реклама

Ключевые ноты: сандаловое дерево, кедр, семена амбретты, эссенция семян моркови.

Maison Louis Marie No. 04 Bois de Balincourt Eau de Parfum

Этот древесный аромат остается свежим. Он также содержит нотку корицы, которая придает едва заметную пряность, а ветивер помогает аромату заземлиться зеленью.

Ключевые ноты: сандаловое дерево, ветивер, амбровое дерево, корица

Напомним, мы делали подборку топовых ароматов, которые лучше всего подойдут для этой осени.