Дрова будут гореть дольше, а дом будет лучше прогреваться: как сэкономить на отоплении

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Если дом отапливается печью, камином или твердотопливным котлом, расходы на дрова зимой могут быть значительными. Однако много тепла теряется не только из-за неправильного сжигания, но и из-за выбора самой древесины. Плотность породы, ее влажность и способ хранения оказывают непосредственное влияние на то, сколько тепла вы получите от каждого кубометра.

Какие дрова лучше всего покупать для отопления

Для длительного отопления лучше всего подходят твердые лиственные породы — граб, дуб, бук, ясень, береза и ольха. Они отличаются скоростью разжигания, продолжительностью горения и количеством отдаваемого тепла.

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Граб — один из лучших вариантов для длительного горения. Древесина очень плотная, потому медленно прогорает, долго сохраняет жар и хорошо подходит для основного отопления. Дуб тоже горит долго и равномерно, образуя много жара. Это хороший выбор, если нужно поддерживать тепло в течение длительного времени. Бук обладает высокой теплотворностью и дает стабильное тепло. Его часто используют в качестве универсального топлива для печей и каминов. Ясень хорошо разгорается, горит ровно и дает много тепла. Его можно использовать как для быстрого прогрева, так и для поддержания температуры. Береза несколько быстрее прогорает, чем дуб или граб, но легко занимается и быстро дает тепло. Поэтому ее удобно использовать в начале топки или комбинировать с более плотными породами. Ольха горит быстрее самых плотных лиственных пород, но также подходит для отопления. Ее можно использовать для разжигания и как часть смеси дров.

Самое важное правило для любой породы — дрова должны быть хорошо высушены. Даже дорогие дубовые или грабовые поленья не дадут ожидаемого результата, если они сырые. Для эффективного горения ориентиром считается влажность около 20% или ниже.

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Шесть правил, которые помогут тратить меньше дров

Сжигайте только сухие дрова. Влажная древесина значительно хуже горит, больше дымит и тратит часть энергии на испарение воды. Сухие поленья быстрее разгораются и отдают больше полезного тепла. Не складывайте поленья слишком плотно. Между дровами должен проходить воздух. Если заложить топку слишком плотно, пламя может ослабнуть, а древесина начнет больше тлеть, чем гореть. Большие поленья оставляйте для основного горения. Мелкие трески быстро занимаются, поэтому они хорошо подходят для разжигания. Для длительного поддержания тепла лучше использовать более крупные сухие поленья. Не перекрывайте воздух сразу после разжигания. Сначала нужно дать огню хорошо разгореться и прогреть печь. Чрезмерное ограничение воздуха приводит к тлению, увеличивает количество дыма и отложений в дымоходе. Правильно храните запас дров. Дрова не должны лежать прямо на земле. Их лучше складывать на поддоне или другой основе, защищать от осадков сверху, но оставлять бока открытыми для вентиляции. Следите за состоянием печи и дымохода. Даже самые лучшие дрова не помогут из-за слабой тяги или загрязненного дымохода. Перед отопительным сезоном следует проверить печь, дымоход и вентиляцию и своевременно их очищать.

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