Дрова горят вдвое дольше, а тепло не исчезает: простой трюк, который изменит отопление

Как топить печь дровами эффективно / © pexels.com

Реклама

Если вы хоть раз топили печь или баню дровами, то знаете: даже большая охапка полена не всегда дает желаемый результат. Полина сгорают, а помещение остается холодным, и приходится постоянно подкладывать дрова. В таких случаях люди начинают искать уловки: чем пропитать древесину, как заставить ее гореть дольше и давать больше тепла — и при этом экономить деньги на топливе.

Первое, на что стоит обратить внимание — порода дерева. Она оказывает непосредственное влияние на длительность горения и теплоотдачу. Акация, ясень и слива плотные — они тлеют долго и отдают много тепла. Сосна, тополь, липа, осина, ель и ива — наоборот, прогорают быстро. Яблоня, дуб, береза, груша, бук и клен — средняя категория. Так что если печь «не греет», первый подозреваемый — вид топлива.

Второй ключевой момент — техника закладки дров. Большинство людей просто бросают поленья в печь, поджигают бумагу снизу, и огонь идет сразу вверх. Результат? Дрова сгорают в считанные минуты, а тепло исчезает вместе с дымом в трубе.

Реклама

Правильный способ — строить костер «слой за слоем». Внизу плотно уложите 3–4 толстых сухих поленья. Посредине — средние, а сверху — самые тонкие: прививки и бересту. И главное — поджигайте сверху. Огонь постепенно спускается вниз, сначала разжигает средние поленья, а затем и большие.

Результат поражает: одна закладка горит 3–5 часов, все поленья сгорают полностью, дыма почти нет, а жар в комнате в несколько раз сильнее при обычной топке. Попробуйте сами — и вы поймете, что правильная печная техника способна превратить обычные дрова в настоящий источник тепла.