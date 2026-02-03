Дрова или брикеты: какой вариант действительно сэкономит вам деньги в 2026 году

Дрова или топливные брикеты / © pexels.com

Реклама

О том, что представляют собой топливные брикеты, сколько они стоят и стоит ли их использовать для отопления в 2026 году рассказал владелец специализированного магазина отопительного оборудования Сергей Сидорук.

Что такое топливные брикеты и каковы их преимущества

Топливные брикеты — это прессованное биотопливо, изготовленное из древесины или агросырья, например шелуха подсолнечника. Они отличаются плотной структурой, низкой влажностью и хорошими условиями хранения.

«По сравнению с дровами брикеты горят дольше и образуют меньше золы. Высококачественные брикеты обеспечивают стабильное горение в течение 6–8 часов», — отмечает эксперт.

Реклама

Сколько стоят топливные брикеты в 2026 году

Цена брикетов зависит от сырья и качества продукции. В среднем стоимость колеблется от 6 до 10,1 тысяч гривен за тонну. По сравнению с дровами брикеты имеют несколько преимуществ:

не требуют длительной сушки;

занимают меньшее место для хранения;

поддерживают более равномерную температуру в помещении.

«Брикеты дают интенсивное тепло и удобнее в хранении, но могут стоить немного дороже», — объясняет Сергей Сидорук.

По подсчетам эксперта, для отопления частного дома площадью около 100 квадратных метров в сезон нужно до 4,5 тонны брикетов, что обойдется примерно в 40 тысяч гривен за весь отопительный период.

Выгодно ли использовать топливные брикеты в 2026 году

Специалист отмечает, что если ориентироваться только на минимальные затраты, самым дешевым вариантом остаются дрова. В то же время у брикетов есть свои очевидные преимущества.

Реклама

«Пеллеты и брикеты более выгодны с точки зрения комфорта, стабильности температуры и возможности автоматизации процесса отопления», — объясняет Сидорук.

Поэтому все больше владельцев домов выбирают этот вид топлива, сочетая экономичность с удобством.

Эксперты советуют планировать закупку твердого топлива заранее — летом или в начале осени. Зимой, особенно во время сильных морозов, цены могут расти на 20–25% из-за повышенного спроса.