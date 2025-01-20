Дрожжевое тесто быстро поднимется, будет легким и пышным: добавьте этот ингредиент

Ваша выпечка будет высокой и рыхлой, как облако, если вы добавите ложку этого секретного продукта.

Если у вас не поднимается дрожжевое тесто, а выпечка постоянно получается твердой, это легко исправить. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "24 Канал", что добавить в тесто, чтобы оно хорошо поднялось.

Как приготовить идеальное дрожжевое тесто

Чтобы тесто получилось пышным и хорошо поднималось, нужно соблюдать правильные пропорции всех составляющих. Иначе тесто получится плотным и не поднимается. К тому же необходимо брать свежие дрожжи, тогда выпечка будет высокой и пышной.

Опытные хозяйки знают, как сделать идеальное тесто на булочки и пирожки. Надо добавить одну столовую ложку уксуса. Да, это может показаться странным, однако белый столовый уксус улучшает структуру теста во время взаимодействия с дрожжами.

Также уксус придает тесту однородную консистенцию, улучшает его клейковину, делая более эластичным. Благодаря действию этого ингредиента, тесто хорошо подходит, воздух равномерно распределяется по всей его массе. И выпечка получается высокой, легкой и пышной.

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